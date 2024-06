Leta 2025 tudi velik čezmejni športni turnir

Rojeva se zamisel o velikem čezmejnem športnem turnirju v različnih disciplinah, s katerim bi povezali tri občine ustanoviteljice in stalne odbore v dogajanje ob Evropski prestolnici kulture 2025. V prejšnjih dneh so se sestali stalni odbori Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje za okolje, šport, kulturo in usposabljanje, tako da se je zaključil krog sestankov, ki se je v začetku maja začel z odbori za zdravje, urbanizmom in prometom.

Na sestankih so se pogovarjali tudi o obdobju po letu 2025 in o projektih, ki jih velja takrat razviti na ravnih tematskih področjih.

Šest odborov s polno paro

Šest odborov oz. posvetovalnih teles, ki so ponovno zaživela po skupščini Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje decembra 2023, sestavljajo predstavniki, ki so jih imenovale tri občine ustanoviteljice - Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba.

Člani stalnega odbora za okolje so na svojem zasedanju razpravljali o raznih temah. Strinjali so se, da bi odbora za okolje in energijo lahko delovala učinkoviteje, če bi bila združena, glede na to, da se pristojnosti večkrat prepletajo. O tej možnosti bo razpravljala skupščina Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje na svojem naslednjem zasedanju. Poleg tega so opredelili dva prednostna cilja za obdobje po EPK 2025, za katera je treba zbrati projektne zamisli in nato poiskati ustrezne postavke za financiranje: to sta reka Soča in mestni parki.

Šport bo spet povezoval

Čezmejni turnir, ki bi vključeval športna društva na teritoriju in različne športe, kot so košarka, odbojka, nogomet, tenis, rokomet, odbojka na mivki: ta je projektna zamisel, načrtovana za leto 2025, o kateri je razpravljal odbor za šport. Kot je znano, je bil prav šport eno prvih področij, kjer se je uresničevalo čezmejno povezovanje: primer so znani pohodi prijateljstva iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja.

Člani odbora si bodo prizadevali stopiti v stik z italijanskimi in slovenskimi športnimi društvi, ki bi bila pripravljena sodelovati pri tem projektu. Poiskati bo treba tudi primerne lokacije, tako na prostem kot v telovadnicah. Finančno kritje za tak projekt bi EZTS GO iskal na namenskih razpisih Dežele FJK: rok za oddajo vloge je november 2024, zato se odbor zavezuje, da bo v prihodnjih mesecih pripravil osnutek projekta.

Člani odbora za šport so bili seznanjeni tudi z različnimi športnimi in sorodnimi pobudami (GO! Games - čezmejne medsosedske igre, GO! Gaming - družabne igre). Razpravljali so tudi o priljubljenosti plezalne stene v občini Šempeter-Vrtojba, ki jo obiskujejo mladi Italijani in Slovenci: zaradi tega obstaja želja, da bi poiskali finančno kritje za morebitno uresničitev plezalne stene v Gorici, v povezavi tudi z idejo o nadaljevanju sanacije območja reke Soče, ki jo je izrazil odbor za okolje.

Ravno danes bodo otekale prve Igre brez meja, ki jih prirejajo v pričakovanju na Evropsko prestolnico kulture 2025. Ob 14.30 se bodo udeleženci, skupno jih bo približno 300, zbrali na Travniku, od koder se bodo v sprevodu odpravili v park Baiamonti, kjer se bodo ob 15.30 začele igre. Prireditev je zasnovala in organizirala Občina Gorica v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica, Občino Šempeter-Vrtojba in EZTS GO.

Nove projektne zamisli

Odbor za kulturo in izobraževanje je razpravljal o zapuščini po letu 2025. Članom so bili predstavljeni projekt Interreg BeWop in drugi projekti EZTS GO, povezani s kulturo in EPK 2025.

Odbor za kulturo je izrazil željo, da se organizira srečanje s člani drugih odborov, z direktorico in vodjo programa Javnega zavoda GO! 2025, za podrobneje informiranje o dogodkih, ki bodo potekali v letu 2025, in da bi v zvezi s tem okrepili vlogo odbora za kulturo. Člani odbora poudarjajo tudi svojo pripravljenost, da se vključijo v nove projektne zamisli za obdobje po letu 2025. Usklajevalni sestanek bo organiziran med poletjem.