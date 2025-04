V Ulici Madonnina del Fante v Gorici je avtomobil padel s 180 centimetrov visokega zidka. Posredovali so gasilci, ki so ga z žerjavom dvignili in spet postavili na cesto. V nenavadni nesreči se ni nihče poškodoval. Gasilci so ugotovili, da je voznik parkiral avtomobil in, preden bi odšel, pozabil zategniti ročno zavoro. Avtomobil se je tako začel sam pomikati navzdol po lažji vzpetini. Na kraju so bili tudi lokalni policisti.