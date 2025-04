Spomladanski sejem vabi na Opčine

Slovensko kulturno društvo Tabor in krožek Z nitko v roki prirejata v Prosvetnem domu na Opčinah od danes do ponedeljka (od 12. do 14. aprila) Spomladanski sejem, ki bo obiskovalcem ponudil pestro izbiro unikatnih in kreativnih izdelkov lokalnih ustvarjalk in ustvarjalcev. Sejem bo spremljal tudi raznolik program za otroke in odrasle. Na voljo bodo okrasni izdelki za dom, mehke igrače, modni dodatki in velikonočni izdelki, ki pričarajo pravo pomladno vzdušje. Sejem bo danes odprt od 16. do 20. ure, jutri od 9.30 do 12.30, v ponedeljek pa od 9.30 do 12.30 in od 16. do 19. ure.

Krožek Z nitko v roki SKD Tabor je nastal septembra 2023. Pobudo je dala skupina žensk, ki se je povezala, da bi organizirala tradicionalni Miklavžev sejem. Članice v prostem času ustvarjajo raznolike ročne izdelke.