Južni Tirolci rešujejo Kanin

Bovški občinski svet je podprl predlog za oživitev smučišč na Kaninu, ki ga je svetnikom predstavila družba CDC iz južnotitrolskega Bocna s švicarskim partnerjem. Investitorji so pripravljeni v petih letih v kaninske naprave vložiti 105 milijonov evrov., poročajo Primorske novice. Svetniki so na seji tudi izrekli nezaupnico županu Bovca Valterju Mlekužu.

CDC skupaj s švicarskim žičničarskim podjetjem Bartholet predlaga odprtje smučišča že v prihajajoči sezoni 2025/26 in postopno gradnjo nove krožne kabinske žičnice. V prvi fazi bi poleg smučišča odprli tudi obstoječo restavracijo, prihodnje leto pa bi začeli prvo fazo gradnje nove žičnice.

Potencialni investitorji so se od 6. marca, ko so se v Bovcu v ožjem krogu občini predstavili prvič, sestali še z direktorjema smučišč Nevejsko sedlo in Trbiž ter v ponedeljek še s predsedstvom Furlanije-Julijske krajine. Vsi načrte podpirajo, predsednik FJK Massimiliano Fedrigaje na bovško občino poslal tudi pismo s podporo projektu.