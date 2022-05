Letos že 417 glob

V prvih treh mesecih leta 2022 je ronška lokalna policija naprtila kar 417 glob voznikom, motoristom in kolesarjem, ki niso spoštovali pravil. Poleg glob so lokalni policisti tudi opravili 16 posegov, ki zaobjemajo odstranjevanje, začasni ali trajni zaseg avtomobila. Lokalna policija razpolaga namreč s t.i. autoscanner, ki z branjem registrskih tablic avtomobila takoj preveri, ali avtomobil zadošča vsem birokratskim zahtevam, od zavarovanja dalje. Lokalni policisti so posredovali pri sedmih prometnih nesrečah; v petih primerih so bili ljudje tudi poškodovani. Opravili so 50 okoljskih ali gradbenih preverjanj, izdali pa so 34 prometnih odredb. Pomenljiv podatek zadeva obvestila o nastanitvi oseb, ki niso državljani Evropske unije: prihod številnih ukrajinskih beguncev je pospešil ritem teh prijav, tako da so jih našteli 58. »Podatki kažejo na kompleksne in raznolike naloge lokalne policije. V zadnjih letih smo naredili veliko korakov naprej tudi v tem sektorju, ne le z vidika zaposlitev. Mislim, da se je profesionalnost osebja vidno povečala,« je povedal župan Livio Vecchiet.