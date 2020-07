Letošnji Likof v obliki enovečernega dogodka

Kljub temu da tridnevnega dogodka, ki je ponavadi privabljal obiskovalce med majem in junijem, letos niso priredili, bo Likof – v prilagojeni obliki – vsekakor potekal. Vinoteka Števerjanski griči in Občina Števerjan prirejata letos dogodek Likof 2020 – Aperitiv pod zvezdami, napovedan pa je za petek, 7. avgusta, od 19. ure dalje na Trgu svobode v Števerjanu.

Da ne bi leto 2020 minilo brez priljubljenega praznika, so se vsekakor odločili za večer pod zvezdami, ki ohranja duh prireditve z istimi sestavinami: ponudbo domačih vin in jedi ter sugestivnim razgledom na Brda. Na voljo bodo vina proizvajalcev Vinoteke, za hrano pa bo poskrbela gostilna Dvor. Člani Vinoteke Števerjanski griči, ki bodo ponujali svoja vina, so kmetije Skok, Humar, Manià, Muzic, Ivan Vogrič, Koršič, Simon Komjanc in Gradis’ciutta.V teku večera bodo predstavniki Občine Števerjan tudi dokončno predstavili projekt Kako smo lepi, s katerim želijo promovirati briško nošo. Priložnost bodo izkoristili tudi za predstavitev občinskega reprezentančnega vina, ki so ga števerjanske kmetije pripravile s skupnimi močmi. Septembra lani je prvič potekala skupna vaška trgatev.