Liliani Segre so mestni pečat poslali ... po pošti

Dosmrtni senatorki Liliani Segre so srednjeveški pečat dostavili ... po pošti. »Goriški župan je skušal žalostno zgodbo prikriti, vendar nekdanja senatorka Laura Fasiolo osebno pozna enega izmed sodelavcev Liliane Segre. Ko je župan ugotovil, da je bila njegova potegavščina razkrita, je iskal nesmiselna opravičila in na koncu priznal, da je srednjeveški pečat poslal po pošti, kar je povsem nesprejemljivo,« poudarja občinski svetnik Andrea Picco (Noi, mi, noaltris Go!) v zvezi z zadevo, ki je prišla na dan med ponedeljkovim zasedanjem občinskega sveta.

Občinska svetnica Demokratske stranke Laura Fasiolo je v ponedeljek župana vprašala, ali se bo zavzel za podelitev častnega meščanstva Liliani Segre, potem ko do tega ni prišlo konec leta 2019. Takrat je župan naprtil levi sredini krivdo, da ni hotela podeliti častnega meščanstva zvezi judovskih skupnosti, obenem je tudi napovedal, da bo Liliani Segre podelil mestni srednjeveški pečat. V ponedeljek je pojasnil, da so si z dosmrtno senatorko nekaj časa dopisovali, saj so ji želeli srednjeveški pečat izročiti v Rimu. »Pred štirimi, petimi, mogoče šestimi meseci nam je dosmrtna senatorka sporočila, da ne ve, kdaj bi se lahko odpravila v Rim, zato smo se odločili, da ji bomo pečat poslali v Milan. Ker je do tega prišlo ravno med volilno kampanjo, o tem nisem spregovoril v javnosti, saj nisem hotel, da bi prišlo do izkoriščanja zadeve v volilne namene,« je v ponedeljek pojasnil župan in poudaril, da Liliani Segre kakorkoli ne namerava podeliti častnega meščanstva, temveč bi ga rad podelil zvezi judovskih skupnosti. »Častno meščanstvo običajno podeliš brigadi oz. regimentu, ne pa njenemu poveljniku,« je razložil župan in napovedal, da bo v občinskem svetu ponovno predlagal, naj se podeli častno meščanstvo zvezi judovskih skupnosti; predlog sicer zaenkrat še ne bo vložen, saj so po županovih besedah v tem času druga vprašanja velika pomembnejša. Laura Fasiolo in ostali svetniki iz vrst opozicije so bili nad županovim odgovorom zelo razočarani.