Ljubitelji snežnih radosti navalili na Lokve (video)

Množica ljubiteljev snežnih radosti je med vikendom navalila na Trnovsko planoto in še zlasti na Lokve. V petek je zapadlo kakkih dvajset centimetrov snega, kar je bilo v soboto in nedeljo za sankače čisto dovolj. Še največ se jih je zbralo na smučišču pred Gostilno Lokve, kjer zaenkrat še niso pognali vlečnice, ki je sicer primerna predvsem za učenje otrok. Obiskovalci so s svojimi avtomobili napolnili parkirišče ob gostinskem lokalu, parkirali so tudi na vseh ostalih razpoložljivih parkirnih mestih in ob krajevnih cestah.