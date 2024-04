Shod proti t.i. diferencirani avtonomiji

Zakonski osnutek o tako imenovani diferencirani avtonomiji, ki krepi avtonomijo in pristojnosti dežel z navadnim statutom, v resnici povečuje neenakosti med njihovimi prebivalci in uničuje celovitost Italije.

Tako so prepričani pri sindikatu CGIL, Odboru za zaščito ustave, vsedržavnem združenju partizanov Anpi in odboru NO AD, ki zato danes (ponedeljek) prirejajo javni protestni shod na Velikem trgu v Trstu. Zakonski osnutek, ki nosi ime predlagatelja, ministra Roberta Calderolija iz vrst Lige, bo namreč jutri obravnavala poslanska zbornica. Po državi so zato predvideni protesti, tržaški se bo pričel ob 18. uri.

Kot so pobudniki zapisali v vabilu na shod, se je italijanska vlada doslej požvižgala na negativna mnenja ustavnikov, sindikatov, ekonomistov, Banke Italije, Evropske unije, škofovske konference ... in tisočih, ki so že demonstrirali proti diferencirani avtonomiji.

Na podlagi novega zakona bodo posamezne dežele same upravljale zdravstvo, izobraževanje, energetiko, socialno skrbstvo, infrastrukturo in druga pomembna področja. Nasprotniki zakona poudarjajo, da bodo zase zadržale 90 % davkov in dajatev, pri čemer bodo revnejše regije nastradale. Obenem se bo v državne blagajne zlivalo veliko manj denarja, zaradi česar bo narasel javni dolg. »Diferencirana avtonomija spreminja dežele v majhne domovine, vsako s svojim zakoni,« svarijo pobudniki jutrišnjega protesta.