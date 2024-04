Polaganje vencev za počastitev padlih

Na večer pred prvim majem bodo po breških in kraških vaseh dvigovali maje. V torek bo tudi čas za polaganje vencev k spomenikom padlim, saj 1. maj v Trstu sovpada s koncem druge svetovne vojne.

Občina Zgonik bo v torek počastila padle na proseškem pokopališču ob 12. uri, ob spominski plošči pri nogometnem igrišču v Križu ob 12.15, pri spomeniku Lojze Kokoravec - Gorazd v Samatorci ob 12.30. Nato se bodo zbrali ob 18. uri pri osrednjem spomeniku v Zgoniku in polagali vence ob 18.10 v Repniču (spominska plošča), ob 18.20 v Briščikih (Hiša spomenik), ob 18.30 v Gabrovcu (spomenik padlim in spominska plošča Leander Furlan), ob 18.45 pri spomeniku padlim v Samatorci , ob 19.00 v Saležu, ob 19.15 v Zgoniku pri vaškem spomeniku padlim in ob 19.30 še pri občinskem spomeniku.

V Dolini se bo polaganje vencev začelo ob 15.15, zbirališče bo pred dolinsko občino. Ob 15.30 bodo počastili žrtve v parku občinskega spomenika padlim v Dolini, ob 15.50 pri spomeniku padlim na Taborju, ob 16.uri na pokopališču pri spomeniku petim kurirkam, ob 16.10 v Prebenegu, ob 16.20 v Mačkoljah, ob 16.35 v Domju, ob 16.50 na pokopališču v Ricmanjah, ob 17.05 v Borštu (bunker), ob 17.15 v Borštu na pokopališču, ob 17.30 v Gročani in ob 17.45 v Boljuncu.

Z občine Trst so sporočili, da bodo ob 10. uri položili venec ob spomenik vstajnikom v spominskem parku pri Sv. Justu.