Ljudski vrt kot za časa avstrijske Nice

Ljudskemu vrtu na Verdijevem korzu vračajo nekdanjo podobo, tisto iz začetka 20. stoletja, ko je Gorica veljala za avstrijsko Nico. V prejšnjih dneh se je zaključil prvi sklop obnovitvenih del, tako da sta si park ogledala župan Rodolfo Ziberna in Sarah Filisetti, ki je na občini odgovorna za infrastrukturna dela.

Sprehajalnim potem, klopem in gredicam v predelu parka, ki gleda proti Ulici Cadorna, so vrnili nekdanjo podobo, pri čemer so se zgledovali po dokumentaciji iz začetka 19. stoletja. V arhitekturnem studiu DD, ki ga vodi arhitekt Luigi Di Dato, so vzeli v pretres tako stare načrte kot tudi fotografsko gradivo, tako da so prenovljenemu delu Ljudskega vrta vrnili nekdanji videz. Gradbeni delavci so se sicer že premaknili na predel parka pred Verdijevim korzom, kjer bodo poskrbeli za drugi sklop del. V okviru doslej izvedenih del so obnovili pot, ki prečno prečka park in je po novem zgrajena iz utrjenega gramoza. V dogovoru s spomeniškim varstvom so uporabili tradicionalne gradbene materiale, medtem ko so odstranili vse, kar je bilo betonskega. V parku tako ni več cementih robnikov, ki so jih nadomestili s porfirnimi, poleg tega so odstranili tudi nekaj električnih kabin. V prenovljenem delu parka so postavili tudi nove koše za odpadke, nadomestili nekdanji pitnik in postavili še enega zraven spomenika vojaku italijanske pehote.

V okviru prenovitvenih del so uredili tudi območje okrog monumentalne magnolije, obrezali so nekaj grmovnic, ki so se preveč razrasle, tako da so razni kipi spet vidni. Vzdrževalnih del je bilo deležno tudi območje z igrali, ki jih lahko otroci spet prosto uporabljajo. Ob začetku prenovitvenih del je nekaj polemik sprožilo ravno zaprtje predela z igrali, vendar je takrat župan Rodolfo Ziberna poudaril, da bo območje po prenovi ustrezneje urejeno in da bo sploh celoten park veliko lepši. »Gorice je že itak lepa, vendar si želimo, da bi bila še lepša,« poudarja goriški župan, po katerem so vsa obnovitvena dela potekala s ciljem, da bi imel park čim lepšo podobo. »Ljudskemu vrtu smo vrnili nekdanji videz, tisti iz začetka 20. stoletja. Posebno pozornost smo namenili okrasnim rastlinam in zelenju, monumentalna magnolija, ki ima preko sto let, se spet bohoti v vsej svoji lepoti. Poleg tega so prenovljene sprehajalne poti iz utrjenega gramoza, tako da so veliko boljše prevozne tudi za otroške in invalidne vozičke,« poudarja goriški župan, po katerem bo obisk prenovljenega parka veliko bolj prijeten za prav vse obiskovalce.

Drugi sklop del se bo začel v predelu Ljudskega parka ob Ulici Dante, zatem se bodo gradbeni delavci preselili v predel ob Ulici Petrarca, kjer bodo za tlakovanje območja uporabili porfirne kocke. Okrog vodometa bodo uredili sprehajališče iz utrjenega gramoza.Območja Ljudskega vrta, kjer gradbena dela ne bodo potekala, bodo vseskozi dostopna. Park bo dobil tudi novo razsvetljavo. Postavili bodo ista svetila, s kakršnimi je trenutno opremljen Verdijev korzo. Da bi zagotovili večjo varnost in preprečili vandalska dejanja, bodo nadgradili video nadzorni sistem. V Ulici Cadorna bodo postavili javne sanitarije, ki bodo odprte 24 ur na dan. Naložba je skupno vredna 300.000 evrov. V okviru posega bodo temeljito počistili tudi rastlinje, ki zarašča pobočje med ulicama Brass in Cadorna.