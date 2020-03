Lokalna policija bo po skoraj sto letih dobila nov pravilnik

Lokalna policija v Gorici bo po skoraj sto letih dobila nov pravilnik. Na prihodnjem zasedanju občinskega sveta bodo občinski svetniki vzeli v pretres osnutek pravilnika, ki ga je pripravila lokalna policija s poveljnikom Marcom Muzzattijem na čelu. Besedilo je nato obravnavala občinska komisija, sprejete so bile tudi nekatere spremembe, zadnja verzija pa mora še pod drobnogled občinskega sveta.

»Nadejam se, da bomo z novim pravilnikom dobili učinkovito orodje, ki je v skladu z današnjim časom. V Vidmu, Trstu, Tržiču in Pordenonu so pravilnik že prilagodili današnjim potrebam, zato je čas, da to naredimo tudi v Gorici,« pravi poveljnik goriških mestnih redarjev Marco Muzzatti. Sedanji pravilnik namreč izhaja iz leta 1928. Med glavnimi novostmi je ta, da bodo redarje pooblastili za ukrepe za prisilni umik iz mesta (t.i. Daspo).