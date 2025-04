Desnosredinski kandidat Luca Fasan, ki so ga na volitvah v Tržiču podpirale liste Liga FJK za Salvinija premierja, Bratje Italije - Nacionalno zavezništvo, Il popolo della famiglia, Cisint per Monfalcone - Fasan sindaco in Naprej, Italija, je novi župan Tržiča. Zanj je glasovalo nekaj več kot 70 odstotkov volivcev. Diego Moretti, katerega kandidaturo je podprla celotna leva sredina, je prejel 26 odstotkov glasov, kandidat občanske liste Italia Plurale Bou Konate pa tri odstotke glasov.