Lučaj od mestnega središča vzdušje kot na vasi

Šagra sv. Roka v Podturnu vsako leto privabi številne obiskovalce. Čeprav jo prirejajo le nekaj sto metrov stran od mestnega središča, je vzdušje na njej pristno, kot da bi potekala na vasi. Letošnja izvedba, že 526. po vrsti, se bo začela v petek, 7. avgusta Ob 19. uri bo na sporedu slovesno odprtje ob prisotnosti predstavnikov mestnih oblasti. Uvod bo zaznamoval nastop folklorne skupine Santa Gorizia, sledilo bo odprtje razstave o kolinah Ko pride dan prašiča. Ob 19.30 bodo odprli stojnice s hrano in pijačo, na voljo bo srečelov. Večer bo popestrila glasbena skupina Souvenir.

V soboto, 8. avgusta, bo od 18. ure dalje potekalo prvo Srečanje pod drevesom, na katerem bo Roberto Covaz predstavil knjigo, ki jo je posvetil gostilni Pri Luni. Od 20.30 dalje bo za ples in zabavo poskrbel ansambel Renè e la Sua Orchestra.

Nedelja, 9. avgusta, bo potekala v znamenju pritrkavanja, saj se bo ob 16. uri začelo 51. mednarodno tekmovanje pritrkovalcev, na katerem bodo sodelovali zvonarji iz Italije, Furlanije in Slovenije. Ob 20.30 e bo pod prireditvenim šotorom začel plesni večer z ansamblom Fantasy. Tudi v naslednjih dneh se bo program nadaljeval s koncerti, plesnimi večeri, otroškimi delavnicami, dobrodelnimi srečelovi in tradicionalnimi dogodki vse do zaključka šagre 16. avgusta.