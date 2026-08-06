Turisti v Gorici najbolj cenijo čistočo in umirjenost

Kljub vročini se je včeraj po goriškem grajskem naselju mudilo lepo število turistov z različnih koncev Italije in tudi iz drugih držav. Obiskovalci iz Firenc, Benetk, Nemčije, Francije, celo iz Argentine, so Gorico vključili v širše potovanje po Furlaniji - Julijski krajini in bližnji Sloveniji in ogledu mesta posvetili od pol dneva do največ dva dni. Večina ljudi je ogled začela prav na gradu in v program vključila obisk mestnih palač, muzejev, krajevnih razstav in instalacij ter drugih znamenitosti.

Z obiskom so bili prav vsi zadovoljni, najbolj so cenili urejenost, čistočo in umirjenost mesta. Razstave in vsebine, ki si jih je mogoče ogledati, so predstavljene na jasen, učinkovit in zanimiv način, so poudarjali obiskovalci, ki smo jih povprašali za mnenje. »V Gorici vedno najdeš nekaj zanimivega,« je poudaril, kdor je mesto v preteklosti že obiskal. Nezadovoljstva in negativnih vtisov skoraj ni bilo, obiskovalca iz Turina sta sicer opozorila, da je pred 10. uro večinoma še vse zaprto in do takrat ogledi glavnih znamenitosti niso možni. »Škoda, da ni mogoče začeti bolj zgodaj z ogledi. Tu je res veliko zanimivih kotičkov, nekaj pa jih bova morala črtati s programa, saj nama bo zmanjkalo časa za vse,« sta povedala za Primorski dnevnik.

Pritegnejo jih tudi dogodki

Pri glavnih goriških znamenitostih je bilo videti ljudi vseh starosti, mlade pare in družine z otroki. Navdušile so jih interaktivna predstavitev na gradu, vsebine razstav in posebnosti, kot je inštalacija digitalne umetnosti svetovno priznanega turškega umetnika Refika Anadola v predoru Bombi. Cenili so tudi splošno vzdušje v mestu.

»Ljudje so zelo prijazni, Gorica je zgodovinsko izjemno bogato mesto. Res nisem opazil ničesar negativnega,« je povedal mladenič iz Francije. V Gorico jih pritegnejo tudi specifični dogodki in razstave, so še pojasnili obiskovalci. »Prišli smo zaradi večera s predstavitvijo knjige o habsburški Gorici, nato pa smo se odločili, da si še kaj ogledamo,« je pripovedoval moški iz Vicenze, medtem ko si je skupaj z ženo ogledal eksponate v palači Attems Petzenstein, kjer so trenutno razstavljena dela italijanskih umetnikov in oblikovalcev iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja.