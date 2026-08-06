Kriške lastovke želijo leteti visoko tudi v 2. amaterski ligi

Nogometaši Vesne so v ponedeljek pod vodstvom potrjenega trenerja Fabia Jurincicha začeli priprave na sezono 2026/27. Kriške lastovke bodo po napredovanju, ki so ga dosegle z zmago v play-offu za repasaž, igrale v 2. amaterski ligi, in to ambiciozno. Ekipa je okrepljena in kakovostna, tako da se bo lahko borila celo za vrh lestvice. V Križ je prišlo šest novih nogometašev: vratarja Jakob Bremec (lani Zarja) in Alessandro Boumelhem (Opicina), vezista Jan Jakob Sancin (Sant’Andrea San Vito) in Mihajlo Petković (Primorje 1924), napadalec Fabijan Kaurin (Primorje 1924) ter izkušeni »bomber« Dalibor Volaš (Sistiana Sesljan). Ravno slednji velja za najodmevnejšo okrepitev Vesne v zadnjih sezonah.

»Jedro lanske ekipe, ki je pokazala določeno kakovost, smo potrdili, pripeljali pa smo tudi nekaj okrepitev, ki vnašajo v moštvo predvsem dragocene izkušnje. Menim, da smo sestavili kompetitivno ekipo za 2. amatersko ligo. Želimo odigrati čim boljšo sezono in doseči čim višjo uvrstitev. Potencial imamo, na koncu bo igrišče pokazalo, kam sodimo,« je povedal Robert Vidoni, ki je bil pred kratkim potrjen za predsednika AŠD Vesna. V kriškem društvu so okrepili odborniško ekipo, ki po novem šteje 14 članov. Mladi novinci so trije nekdanji Vesnini nogometaši, in sicer Ambrož Vidoni, Minej Purič ter Albert Kerpan.