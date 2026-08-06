»Ta velika prevara ne more obroditi modrih potez«

Franco Juri, član italijanske narodne skupnosti v Sloveniji, je znan po svojem političnem, diplomatskem in satiričnem delu. Pred nedavnim je na vabilo krožka Barikada v Ljudskem domu na Pončani v pogovoru z nekdanjim senatorjem Stojanom Spetičem ocenil politično dogajanje v Sloveniji.

Kakšno situacijo predstavljate Tržačanom?

Najprej preobrat, ki se je zgodil, tudi manipulativno, kajti Slovenska demokratska stranka (SDS) Janeza Janše ni zmagala na volitvah. Bila je druga stranka. Zgodil se je preobrat spričo podpore, ki jo je SDS dobila od drugih strank, tudi takih, ki so zagotavljale, da ne bodo šle z Janšo v koalicijo in da si prizadevajo ustvariti vseobsegajočo koalicijo. Torej naj bi bila po mnenju Anžeta Logarja v njej tudi ena od levosredinskih strank. Do tega ni prišlo. Tisti, ki podrobno opazujemo politično dinamiko v Sloveniji, smo vedeli, da je Logar Janšev načrt za to, da bi pridobil nekaj glasov iz sredine in na koncu spet sestavil koalicijo.