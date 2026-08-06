»Ta velika prevara ne more obroditi modrih potez«

Franco Juri, član italijanske narodne skupnosti v Sloveniji, je znan po svojem političnem, diplomatskem in satiričnem delu. Pred nedavnim je na vabilo krožka Barikada v Ljudskem domu na Pončani v pogovoru z nekdanjim senatorjem Stojanom Spetičem ocenil politično dogajanje v Sloveniji.
Kakšno situacijo predstavljate Tržačanom?
Najprej preobrat, ki se je zgodil, tudi manipulativno, kajti Slovenska demokratska stranka (SDS) Janeza Janše ni zmagala na volitvah. Bila je druga stranka. Zgodil se je preobrat spričo podpore, ki jo je SDS dobila od drugih strank, tudi takih, ki so zagotavljale, da ne bodo šle z Janšo v koalicijo in da si prizadevajo ustvariti vseobsegajočo koalicijo. Torej naj bi bila po mnenju Anžeta Logarja v njej tudi ena od levosredinskih strank. Do tega ni prišlo. Tisti, ki podrobno opazujemo politično dinamiko v Sloveniji, smo vedeli, da je Logar Janšev načrt za to, da bi pridobil nekaj glasov iz sredine in na koncu spet sestavil koalicijo.
Čez leto in pol bi lahko imeli drugega predsednika oziroma predsednico. Kaj potem?
Ko se bo iztekel ta mandat, bodo potekali manevri. Sicer iskreno upam, da pride do predčasnih volitev. Ta velika prevara, ki se je zgodila na račun dela volilnega telesa, ne more obroditi modrih potez in normalizacije političnih razmer. Situacija je zelo polarizirana, zlasti ker skuša koalicija ustvariti infrastrukturo za avtoritarno vodenje države. O tem govori sprememba zakona o parlamentarnih preiskavah. V noveli zakona so izbrisali vse varovalke, ki so omogočale potencialnim preiskovancem, da se obrnejo na ustavno sodišče, v kolikor menijo, da so njihove človekove pravice ogrožene. To pomeni, da se ustvarja nekakšna politična policija.
Navsezadnje so to tudi napovedali. Jernej Vrtovec (prvak Nove Slovenije, op. a.) je jasno povedal, da bodo preiskali Jašo Jenulla in Glas ljudstva. Torej so že nakazali željo po zelo avtoritarnem nastopu in zmanjšanju okvirov, kjer delujeta demokracija in pravna država.
Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.