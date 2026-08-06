Ohranjajo spomin na dediščino smolarjev

V vročih poletnih dneh je Smolarska gozdna učna pot na Lokovški planoti odlična izbira za pobeg pred vročino. Sprehod med mogočnimi črnimi bori razkriva zgodbo nekdanjega smolarjenja, katerega sledi so še danes vidne na deblih dreves in predstavljajo dragocen del kulturne dediščine. Smolo so po drugi svetovni vojni pridobivali, ker so iz nje pridelovali terpentin in kot stranski produkt kalofonijo, ki so ju takrat uporabljali kot topilo za lake. Novogoriška občina je novo učno pot uredila na pobudo kulturnega turističnega društva Lokovec v okviru projekta Meds Garden+, ki je bil sofinanciran iz programa Interreg VI-A Slovenija–Italija.