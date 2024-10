Luknja v Cadornovi ulici ima štete dneve

Luknjo, ki je prejšnji teden zazijala sredi Cadornove ulice v Gorici, bodo v prihodnjih dneh pokrili. Specializirano podjetje je izvedlo potrebna preverjanja in ugotovilo, da do udrtja ni prišlo zaradi votline pod voziščem, temveč zaradi obilnega dežja, ki je pronical skozi tlakovano površino in povzročil udrtje. »Podjetje je preverilo stanje vodovodnih in kanalizacijskih cevi, s katerimi ni težav. Te pa so se zaradi obilnih padavin pojavile pri sistemu odvodnjavanja deževnice, čeprav je bil pred kratkim očiščen,« pravi občinski odbornik Francesco Del Sordi in dodaja, da je bila na tem območju med drugo svetovno vojno odlagališče, zato bodo razmislili o izvedbi dodatnih preiskav.