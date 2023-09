Lutkovne predstave bodo ustvarjali tudi gledalci

Alpe Adria Puppet Festival se po uvodu v Gradežu in Miljah seli v Gorico in Novo Gorico. Včeraj so v dvorani Dora Bassi v Gorici predstavili drugi del festivala, ki bo od 27. septembra do 7. oktobra ponujal lutkovne igre za mlade in odrasle. Program je opisal umetniški vodja združenja CTA Roberto Piaggio ob prisotnosti predsednice združenja Antonelle Caruzzi, goriškega občinskega odbornika za kulturo Fabrizia Oretija, deželnega svetnika Diega Bernardisa in vodje komunikacij z mediji zavoda GO!2025 Klavdije Figelj.

Letošnji, 32. Alpe Adria Puppet Festival bo zaživel pod geslom Play!, saj je cilj izvedbe ta, da se v lutkovno gledališko ustvarjanje vključi tudi gledalce, ki bodo imeli možnost sodelovati in soustvarjati nekatere gledališke igre. Ob lutkovnih predstavah bodo ponujali tudi delavnice in mojstrske tečaje, da bi publiko čim bolj približali tej gledališki zvrsti, ki je tako v deželi kot na evropski ravni doživela velik razcvet.