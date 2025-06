Malčki so se učili osnov krožnega gospodarstva

V vrtcu Ringaraja v Ulici Brolo so v četrtek izpeljali zaključni praznik v znamenju krožnega gospodarstva. Med prazničnim dopoldnevom so predali namenu nov didaktični vrt, ki so ga uresničili na podlagi projekta, posvečenega krožnemu gospodarstvu, ki so ga razvili s sredstvi iz nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Pri izvajanju projekta, ki je trajalo tri dni, je sodeloval agronom Massimo Raimonid, ki velja za izvedenca na področju cirkularne ekonomije. Pred vrtcem so postavili pet gredic iz korten jekla, ki so otroci posadili z bučkami, paradižniki in solato, pri čemer so spoznali osnove okolju prijaznega kmetijstva. K uspehu projekta je prispevalo tudi podjetje Isontina Ambiente, saj je vrtcu brezplačno dalo na razpolago kompost, ki ga pridelajo v kompostarni v Moraru z vlažnimi odpadki in zelenjem, ki ga zbirajo v vseh nekdanji goriški pokrajini ter v občinah Devin-Nabrežina, Zgonik in Repentabor.

Pri projektu sta sodelovali učiteljici Elena Perla in Majda Klanjšček, pomoč so jima zagotovili kolegice Helena Braini, Vanja Batistic, Janja Korsic, Martina Musig, Petra Frandolic in Tanja Laurentig ter učitelj Daniel Koffi Agbetiafa. Na zaključnem prazniku so bili navzoči predstavniki podjetja Isontina Ambiente. Večstopenjsko šolo Gorica je predstavljal ravnatelj Davide Clodig.