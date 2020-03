Marii Chiari Coco najvišja ocena in pohvala

Na Univerzi v Vidmu je v petek diplomirala prva študentka z downovim sindromom. Najvišjo oceno in pohvalo si je prislužila Goričanka Maria Chiara Coco, ki je uspešno zaključila triletni študij književnosti. Zagovor je potekal preko spletne povezave. Maria Chiara Coco je svojo diplomsko nalogo z naslovom "Piram in Tizba v Ovidiju: podobe in besede" posvetila odnosu med antično umetnostjo in latinsko književnostjo. Študentkina mentorja sta bila profesor klasične arheologije Matteo Cadario in profesor latinske književnosti Marco Fucecchi, oba z oddelka za humanistične študije. »Z diplomsko nalogo je Maria Chiara Coco pokazala svoje navdušenje nad mitom, ikonografijo in klasično kulturo,« pravi profesor Matteo Cadario. Vsi petkovi zagovori so potekali preko spletne platforme Microsoft Teams, ki jo v zadnjih tednih na videmski univerzi uporabljajo tudi za predavanja. Diplomantka se je povezala na platformo od doma, nakar je odgovorila na več vprašanj komisije. Ob Chiari je sedela mama, ki je seveda s hčerkinim dosežkom izredno zadovoljna.