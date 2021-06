Mateja Černic na tretjem mestu na tekmovanju za dirigente

Od 25. do 27. junija je na konservatoriju Giuseppeja Verdija v Turinu potekalo prvo mednarodno tekmovanje v dirigiranju Fosco Corti. Med dirigenti z vsega sveta se je pred mednarodno žirijo predstavila tudi goriška dirigentka Mateja Černic, ki je s prepričljivimi nastopi zasedla tretje mesto in prejela tudi priznanje za najboljšega italijanskega dirigenta. Doberdobka, ki dirigira mladinski zbor glasbene šole Emil Komel ter mladinsko pevsko skupino Vihar in je do lani bila dirigentka Dekliške vokalne skupine Bodeča Neža, se je uvrstila za Korejko Hyunju Kwon in Finko Eliso Huovinen. Na tekmovanju v organizaciji italijanskega zborovskega združenja Feniarco, Združenja zborov iz Piemonta in omenjenega turinskega konservatorija v sodelovanju z Evropskim združenjem zborov – Europa Cantat je nastopilo 18 dirigentov, ki so se prebili skozi tri tekmovalne faze. V finalno fazo, ki je potekala v nedeljo, se je prebilo samo pet kandidatov, med katerimi je ob Mateji Černic bil tudi Tržačan Federico Viola.

Tekmovanja v dirigiranju niso novost za Matejo Černic, saj se je v svoji karieri že odlično odrezala tako na italijanskem kot na slovenskem državnem tekmovanju, turinsko pa je bilo njeno prvo mednarodno tekmovanje. Pri mednarodnem podvigu so ji ob študiju bile v veliko pomoč prav vse izkušnje, ki jih je pridobila z dirigiranjem. »Zelo sem zadovoljna za ta podvig, saj je odraz ne samo študijske priprave, ampak tudi številnih let dela in izkušenj, ki sem jih zbrala v zborovskem dirigiranju,« nam je povedala nagrajenka, ki je za tekmovanje morala pripraviti kar 21 skladb iz najrazličnejših žanrov in obdobij. »Na pomoč sem poklicala tudi manjšo zasedbo svojih bivših pevcev in glasbenikov, da sem lahko ob samostojnem študiju vadila tudi v živo. Posvetovala sem se tudi z nekaterimi kolegi,« nam je še povedala Mateja Černic, ki je zelo hvaležna vsem, ki so ji omogočili, da se je tekmovanja udeležila in se iz Turina vrnila z lovoriko.