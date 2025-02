Mattarelli bodo posredovali peticijo proti Mussolinijevemu častnemu meščanstvu

S posredovanjem goriške prefekture je včeraj neformalna skupina kulturnih izvajalcev, umetnikov in drugih občanov Gorice in Nove Gorice italijanskemu predsedniku republike Sergiu Mattarelli izročila 890 podpisov ljudi, ki so se zaradi nasprotovanja in zgroženosti nad ohranitvijo častnega meščanstva Benitu Mussoliniju na simbolični način odpovedali goriškemu občanstvu. Peticijo je včeraj zjutraj v imenu pobudnikov prefekturi izročil Sergio Pratali Maffei.

Levji delež podpornikov peticije - 528 - prebiva v Gorici, ostalih 362 podpisov pa so zbrali med državljani Slovenije in drugih držav Evropske unije.Največ podpisov so zbrali med demonstracijo, ki je potekala prvega februarja pred goriško mestno hišo, kjer se je zbralo preko 300 ljudi. Med podporniki izjave, sporočajo organizatorji, so tudi senatorji, poslanci, deželni svetniki in župani raznih občin Dežele FJK, ki so podpisali v osebnem imenu. »Ob predsednikovem obisku v Gorici ob odprtju EPK smo ga prosili, naj se zavzame za naše zahteve, ki utelešajo vrednote, na katerih temeljita naša republika in naša ustava,« pravijo pobudniki peticije.