Med Goricama 8 novih čezmejnih eko avtobusov

Osem povsem novih avtobusov znamke Iveco e-way na električni pogon, odetih v barve GO!2025, bo vozilo po Gorici in nudilo prevoz v Novo Gorico. Dva merita 9,5 metra, ostalih šest pa 10,7 metra. Opremljeni so z litij-ionskimi baterijami kapacitete 293 kW in z dosegom 200 kilometrov.

Prevažajo lahko do 48 oz. 64 stoječih potnikov ter do 18 oz. 20 sedečih, obenem pa so opremljeni za prevoz potnikov na vozičku. Nakup osmih avtobusov z ničelno emisijo, ki je vreden 3,9 milijona evrov, je financirala Dežela Furlanija - Julijska krajina iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 2021-2027. Opazen premik v načrtovanju na področju trajne mobilnosti je Dežela opravila po pandemiji in leta 2023 sprejela načrt posodobitve javnega voznega parka (Premp). Denar je FJK dala na razpolago deželnemu prevoznemu podjetju TPL FJK, goriško podjetje APT pa je poskrbelo za nakup.