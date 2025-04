Prenovili so grobnice pomembnih tržaških družin

Rodbinskim grobnicam tržaških družin Burgstaller - Bidischini, Straulino in Rovis so povrnili nekdanji sijaj. Te se nahajajo v monumentalnem delu pokopališča pri Sveti Ani, vse tri segajo v drugo polovico 19. stoletja. Krasijo jih kamniti kipi v neoklasicističnem slogu, ki so pomemben del krajevne kulturne dediščine, je bilo slišati na današnji predstavitvi restavriranih grobnic.

Za prenovo je poskrbela tržaška občina v sodelovanju z Zavodom za varstvo arheološke, umetnostne in krajinske dediščine FJK ter podjetjem AcegasApsAmga. Celoten projekt je vreden 43 tisoč evrov, 35 tisoč evrov je dodelila Dežela FJK, osem tisoč evrov je pristavila Občina Trst.

Grobnice je restavrirala Giovanna Nevyjel iz podjetja Nevyjel Restauri d’arte, dela je vodil Giorgio Tagliapietra. Grobnice, za katere je restavratorka povedala, da so bile v precej kritičnem stanju, so temeljito očistili. Restavrirali so napise z družinskimi imeni nad stebriščnim hodnikom, ki jih je načela rja, popravili so tudi ograje in vrata treh grobnic. Z zidov so odstranili rastlinje in plesen, rekonstruirali so nekatere manjkajoče dele. »Ne pa čisto vse,« je povedala Giovana Nevyjel. »Želeli smo ohraniti nekaj znakov časa, da bi tako opozorili na dolgo življenjsko dobo kipov, zato nismo dogradili na novo vseh manjkajočih delov, tudi patino, ki jih je prekrivala, smo delno ohranili,« je pojasnila.

Dela na grobnicah so izvedli, potem ko je občina sanirala nadstrešek kolonade, ki jih prekriva. »Restavracija treh družinskih grobnic je začetek širšega projekta, s katerim nameravamo ustrezno zaščititi tudi druge umetnine in predele pokopališča, upamo pa, da bo poseg spodbudil zasebnike, naj vzdržujejo družinske grobnice,« je dejala tržaška odbornica in državna sekretarka za gospodarstvo in finance Sandra Savino. Predstavitve izvedenih del sta se udeležila tudi predstavnik podjetja Acegas Massimo Carratú in Cludia Crosera z Zavoda za varstvo krajinske dediščine FJK. Spomnili so, da krasi eno izmed grobnic monumentalnega pokopališča kip, ki ga je izdelal ugleden neapeljski kipar in avtor dela Kristus s tančico Giuseppe Sanmartino. Tudi tega so restavrirali pred nekaj leti.

Kot smo se lahko prepričali, pa bi potreboval osvežitev tudi tamkajšnji grob družine Tomažič, z nagrobnega kamna so namreč zbledeli napisi z imeni in datumi.