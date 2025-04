Kjer sintetizirajo materiale, ki posnemajo v naravi prisotne molekule

Preučevanje materialov, ki posnemajo naravo oz. razumevanje snovi na ravni posameznega atoma in molekule. Temu in še veliko drugemu se posvečajo v laboratoriju za lasersko spektroskopijo SFG -VISpLAb, ki deluje v sklopu Oddelka za fiziko Univerze v Trstu v prostorih Centra za napredne študije CNR v neposredni bližini sinhrotrona Elettre in v kampusu znanstvenega parka Area v Bazovici. Laboratorij deluje sicer že od leta 2013 in danes velja za enega od objektov tržaške univerze, ki je s časom utrdil svoje dejavnosti in postal odličnost na krajevnem, nacionalnem in celo mednarodnem znanstvenem prizorišču.

V laboratorij smo danes vstopili tudi novinarji, v glavnem ne-znanstveniki, da bi spoznali inovativne in edinstvene metode, ki jih izvajajo v Bazovici. Vodja laboratorija in predavatelj eksperimentalne fizike snovi na tržaški univerzi Erik Vesselli je zbranim na kratko razložil, da svetijo z lučjo oz. laserjem, da spoznajo, kako deluje narava. Preprost stavek je seveda zahteval dodatno razlago. »V laboratoriju uporabljamo nelinearno optično spektroskopijo z laserskimi viri za preučevanje kemijskega in fizikalnega obnašanja površin materialov na ravni posameznih atomov oziroma molekul. Naš cilj je sintetizirati in opisati materiale, ki posnemajo kompleksne v naravi prisotne molekule s funkcijami, kot so tiste, ki jih imajo encimi,« je zato specificiral.

Da bi bil bolj jasen je Vesselli še drugače orisal postopek gradnje materiala. »Molekule uporabljamo kot opeke. Z njimi gradimo, kakor bi bile ploščice, ki jih polagamo na tla, ki imajo seveda neke svoje lastnosti in spodbujajo neko reakcijo,« je dejal. Potrebujejo tekočo raztopino - molekularni sprej, ki molekule nanese na površino.