Med izbranimi avtoricami je tudi Ljubka Šorli

Projekt Pot pisateljic je nedavno prejel certifikat Evropskega inštituta za kulturne poti pri Svetu Evrope in postal prva kulturna pot Sveta Evrope s sedežem v Sloveniji. Pot pisateljic je posvečena avtoricam z začetka 20. stoletja. V prvi fazi projekta je dogajanje osredotočeno na izbrane predstavnice slovanskih književnosti, med katere je bila na pobudo Univerze v Novi Gorici kot ene izmed ustanov, ki sodelujejo v projektu, vključena tudi primorska pesnica Ljubka Šorli.Pot pisateljic je kot 49. prejemnica tega certifikata tako postala prva kulturna pot Sveta Evrope s sedežem v Sloveniji. V projekt, ki je namenjen strokovnemu, kulturnemu in turističnemu raziskovanju njihovih del, je vključenih 14 pisateljic, pesnic in dramatičark iz sedmih držav vzhodne Evrope in Balkana: poleg že omenjene Ljubke Šorli še Anna Ahmatova, Marina Cvetajeva, Zinaida Gippius, Zofka Kveder, Lili Novy, Marija Jurić Zagorko, Jelena J. Dimitrijević, Isidora Sekulić, Desanka Maksimović, Maria Konopnicka, Ivana Brlić Mažuranić, Divna Veković in Jelisaveta Bagrjana.

V projektu kot ena izmed ustanovnih članic Kulturno-turističnega združenja pot pisateljic dejavno sodeluje tudi Univerza v Novi Gorici. Snovanje nove kulturno-turistične poti se je pred petimi leti začelo razvijati na pobudo Mednarodne ustanove Forum slovanskih kultur, konec leta 2020 pa je bilo formalno ustanovljeno in registrirano združenje Pot pisateljic. Slednje ima svoj sedež v Vili Zlatica v Ljubljani.

Po kakšnem merilu je potekal izbor avtoric, ki so vključene v pot pisateljic? »Ključno je, da so prispevale h književnosti tistega jezika, kulture, ki ji pripadajo. Zelo pomembne so tudi povezave, literarno posredništvo. Lily Novy je zanimiva, ker je bila vez med slovenskim in nemškim prostorom, Ljubka Šorli je podobno povezovala italijanski in slovenski prostor,« odgovarja Katja Mihurko Poniž z Univerze v Novi Gorici, predsednica znanstvenega sveta, ki organizira dogodke, namenjene razpravljanju in študiju o delih avtoric, spodbuja pa tudi vključevanje avtoric v različne kurikulume in projekte, v katerih sodelujejo mladi. Eden izmed takih projektov Poti pisateljic je interdisciplinarni študentski projekt zasnove kolesarske poti Biciklistinja, posvečene Zofki Kveder v Loškem Potoku in na Blokah, ki poteka na Poslovno-tehniški fakulteti in Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Nova kulturna pot bo zaznamovala vlogo avtoric v kulturni dediščini celotnega slovanskega in evropskega prostora ter vsaj delno zapolnila vrzel na tem področju. Tako bo prispevala k večji prepoznavnosti in ugledu evropskih avtoric. Obenem pa so v projekt vključene tudi lokalne skupnosti in turistične organizacije s posameznih območij, saj gre tudi za projekt, ki gre z roko v roki s turizmom. Pot pisateljic ni le virtualno zasnovana, še pojasnjuje Katja Mihurko Poniž: »V vsaki od držav naj bi bil vsaj en center te poti. Na Hrvaškem je to Ivanina kuča bajke – muzej, ki je posvečen Ivani Brlić Mažuranić – skratka, to so fizične točke na poti, na primer določena obeležja: spominska plošča ali spominska soba.« S tem pa bi snovalci projekta radi dosegli tudi to, da bi lokalne skupnosti ustvarjale tovrstne pomnike. Cilj Poti pisateljic je torej povezati dela in življenja evropskih pisateljic ter jih občinstvu predstaviti z dinamičnimi in navdihujočimi aktivnostmi, obenem pa poglobiti strokovno, kulturno in turistično raziskovanje del pesnic, pisateljic in dramatičark, pa tudi lokacij in življenjskih zgodb, ki so v veliki meri prispevale k oblikovanju evropskih vrednot in današnjih družbenih ureditev.

Doslej je v Pot pisateljic torej vključenih 14 avtoric iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Črne Gore, Bolgarije, Poljske, Rusija, potekajo še dogovori z Norveško, Portugalsko. »Interes so izrazili tudi v Avstriji in na Češkem. Načrtujemo, da se bodo v naslednjem letu priključile tudi te države s svojimi predstavnicami,« dodaja Katja Mihurko Poniž. Med dolgoročnejšimi cilji pa je širitev te poti po vsej Evropi.