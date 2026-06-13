Med parkom in parkiriščem gradijo varen prehod za pešce

Petrarcova ulica med prenovljenim Ljudskim vrtom in Battistijevim trgom je delno zaprta za promet, saj je v prejšnjih dneh stekla gradnja novega prehoda za pešce, in sicer v okviru načrta za prekvalifikacijo celotnega območja.

Občina bo za prenovo poskrbela s sredstvi Trgovskega okrožja v sklopu del za prekvalifikacijo površin, namenjenih tržnicam in sejmom. Gradbena dela so vredna 98.273,05 evra. Skupna tehnična-ekonomska vrednost projekta, ki zaobjema tudi projektiranje, stroške za varnost pri delu, DDV in drugo, pa je bila ocenjena v višini 170.000 evrov. Dela naj bi se predvidoma zaključila v avgustu.