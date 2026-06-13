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Infrastrukturna dela

Med parkom in parkiriščem gradijo varen prehod za pešce

Petrarcova ulica med prenovljenim Ljudskim vrtom in Battistijevim trgom je trenutno delno zaprta za promet

Petra Ciglic |
Gorica |
13. jun. 2026 | 7:03
    Med parkom in parkiriščem gradijo varen prehod za pešce
    Gradbišče v Petrarcovi ulici (P.C.)
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Petrarcova ulica med prenovljenim Ljudskim vrtom in Battistijevim trgom je delno zaprta za promet, saj je v prejšnjih dneh stekla gradnja novega prehoda za pešce, in sicer v okviru načrta za prekvalifikacijo celotnega območja.

Občina bo za prenovo poskrbela s sredstvi Trgovskega okrožja v sklopu del za prekvalifikacijo površin, namenjenih tržnicam in sejmom. Gradbena dela so vredna 98.273,05 evra. Skupna tehnična-ekonomska vrednost projekta, ki zaobjema tudi projektiranje, stroške za varnost pri delu, DDV in drugo, pa je bila ocenjena v višini 170.000 evrov. Dela naj bi se predvidoma zaključila v avgustu.

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