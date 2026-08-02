»Zadolženost smo znižali na 3,2 milijona evrov«

Reševanje težav zadolžene nepremičninske družbe Dom se še nadaljuje, na več mizah potekajo pogajanja za prodajo njenih nepremičnin. Cilj je pripeljati zadolževanje na zadovoljivo raven in tako ugasniti »rdeči alarm«, ki se je sprožil v preteklih letih. Prodaje pa zadevajo kot znano kulturne domove, v katerih delujejo slovenska društva in organizacije, zaradi česar je zadeva še posebno občutljiva.

Predsednik uprave družbe Dom Igor Tomasetig je v intervjuju za Primorski dnevnik razložil, kako potekajo pogajanja za različne nepremičnine. Med drugim je potrdil, da iščejo kupca tudi za prostore v Barkovljah, kjer deluje slovensko kulturno društvo, pod pogojem, da je slednjemu zagotovljena brezplačna uporaba dela pritličnih prostorov in dvorišča. Poleg tega pa je pojasnil, da je letos še dodatne težave povzročil nastop italijanske davčne uprave, ki je od družbe Dom zahtevala poravnavo starih dolgov, iz časov, ko je to družbo vodila prejšnja uprava.

Kakšna je bilanca za leto 2025? Se je kaj izboljšalo v primerjavi s tisto za leto 2024?

Najprej naj povem, da smo bili spomladi letos deležni kontrole s strani davčne uprave za leti 2019 in 2020 in formalne zahteve ter poziva k poravnavi dolgov in dajatev. V sodelovanju z izvedenci smo po nelahkem postopku in pogajanjih z davčno upravo dosegli znatno znižanje zahtevka in se pogodili za nižjo vsoto. Nekatera preverjanja so še v teku, toda znesek, ki ga bomo dolžni plačati davčni upravi, naj bi predstavljal eno petino začetnega zahtevka.

Tu bi spomnil, da smo mi prevzeli upravljanje Doma leta 2022 in da prejšnja uprava davkov sistematično ni plačevala. To je tudi razlog za preverjanje s strani davčne uprave.

Bilanci za leto 2025 obeh družb (Tržaške nepremičninske družbe Dom srl in hčerinske družbe Dom srl, op. p.) naj bi bili pripravljeni v naslednjih tednih. Zaradi zamud pri prodaji stavbe zavoda Ad Formandum v Ulici Ginnastica 72 v Trstu, zaradi izgube vrednosti pri prodajah nekaterih drugih nepremičnin ter zaradi kontrole davčne uprave je stanje precej težavno. Tu naj povemo tudi, da je družba Dom srl lastnica zgornjih prostorov stavbe v Barkovljah ter stavbe v Ulici sv. Frančiška 20 v Trstu.

Koliko znaša zadolženost?

Ob našem prihodu marca leta 2022 je bila zadolženost družbe 11,38 milijona evrov. Danes smo z racionalnejšim vodenjem, s premišljenimi izbirami in s strateškimi prodajami skupno zadolženost znižali na 3,20 milijona evrov. Razpolovili smo tudi zadolženost do davčne uprave, ki je ob našem prihodu znašala 2,60 milijona evrov.

Ali je bila prodaja pritličnih prostorov v Ulici sv. Frančiška krožku Krut sklenjena?

Prodaja pritličnih prostorov v Ul. sv. Frančiška 20 v Trstu krožku Krut je bila sklenjena konec leta 2025 in zaključena junija tega leta. Zato se krožku Krut zahvaljujemo za konstruktiven pristop in za korektnost pri pogovorih.