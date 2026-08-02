Tudi miljski Slovenec na vaterpolskem svetovnem prvenstvu U16

Jutri se v Zagrebu začenja moško svetovno prvenstvo v vaterpolu za starostno skupino U16. Na njem bo za reprezentanco Slovenije nastopil tudi Andrea Raffaele, doma s Korošcev nad Mijami. Mladenič, ki bo v prihajajočem šolskem letu obiskoval 3. razred DIZ Jožef Stefan (kemijsko-biološka smer), je član Vaterpolo kluba Koper 1958. V minuli sezoni je nastopal v državnih ligah U16 in U18 pod vodstvom trenerja Milisava Janoševića, ki je tudi selektor reprezentance U16, občasno pa je bil tudi uvrščen v člansko ekipo. Raffaele (letnik 2010) se vaterpolu posveča vsak dan, saj trenira od ponedeljka do petka dve uri dnevno, ob koncih tedna pa ima tekme.

»Vaterpolo sem vzljubil, ker mi je od vedno všeč biti v vodi. Všeč mi je plavati, plavati z žogo pa je še bolj vznemirljivo. Igram v vlogi centra, tako da se moram boriti za svojo pozicijo. Tudi to mi je všeč,« je dejal še ne 16-letni Raffaele, ki se je z vaterpolom prvič soočil v Trstu. Po treh letih igranja za Pallanuoto Trieste je prestopil v koprski klub. »Nisem pričakoval, da bom med 15 člani reprezentance za SP. Prvi del priprav se je začel marca, sproti pa se je število kandidatov krčil. Zelo sem zadovoljen, da me je selektor izbral,« je poudaril mladi vaterpolist.

Slovenija bo na SP odigrala štiri tekme v skupinskem delu (proti Avstraliji, Portoriku, Italiji in Poljski), v drugem delu pa bodo na vrsti še tekme za končno razvrstitev. »Favoriti so Srbi, Hrvati, Italijani, Španci, Madžari in Grki. Naš cilj je, da dokažemo, da Slovenija ni tako šibka, kot mnogi mislijo. Želimo presenetiti,« je dejal Raffaele, ki bi rad v prihodnosti zaigral za kakšen bolj znan klub iz Španije ali Italije.