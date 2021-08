Med senčniki se je potikal z drogo in ukradenim denarjem

Med prejšnjim koncem tedna, ko se je veliko ljudi mudilo na plaži v Gradežu, so nad dogajanjem bdeli tudi karabinjerji goriškega pokrajinskega poveljstva. Skupno je 129 patrulj kontroliralo 670 oseb in 139 trgovin in lokalov. V nedeljo popoldne so karabinjerji nadzorovali tudi razmere na plaži. Naleteli so na tri mladeniče, ki so se potikali med senčniki. Pri enem izmed treh so našli devet odmerkov marihuane, pripravljenih za prodajo, ter gotovino, približno sto evrov ter 210 ameriških dolarjev, za katere se je izkazalo, da jih je dan prej izmaknil nekemu turistu. Imel je tudi repliko pištole Glock. Mladeniča so aretirali zaradi posedovanja prepovedanih drog z namenom prodaje in prikrivanja ukradenega blaga. Mladenič je zdaj v hišnem priporu.