Medgeneracijsko druženje v novem centru jeseni 2026

V stavbi nekdanjega otroškega vrtca v Sovodnjah bodo uredili središče za medgeneracijsko druženje. Prenovitvena dela se bodo predvidoma začela prihodnjo pomlad, trajala bodo pol leta, tako gre odprtje prenovljenih prostorov pričakovati proti koncu prihodnjega poletja oz. v začetku jeseni.

Med zasedanjem občinskega odbora, ki je potekalo prejšnji teden, so odobrili načrt tehnične in ekonomske izvedljivosti, tako da se zdaj postopek lahko nadaljuje s pripravo dokončnega in izvršnega načrta, sledila bo izvedba javne dražbe za izbiro izvajalca gradbenih del.

Na voljo 300.000 evrov

»Denar za gradbena dela je že na razpolago, gre za približno 300.000 evrov deželnih sredstev, ki smo si jih zagotovili s prijavo na razpis za manjše občine,« pojasnjuje Alenka Florenin, ki je na sovodenjski občini odgovorna za javna infrastrukturna dela. Po njenih besedah bi lahko bil finančni prispevek še višji, če bi bilo ob vložitvi prošnje poslopje prazno.

»Ko smo aprila 2024 vložili prošnjo za pridobitev finančnega prispevka, je v poslopju vrtec še vedno deloval. Zaradi tega na razpisu nismo mogli uveljaviti vseh razpoložljivih točk. Ne glede na to bomo lahko v poslopju izvedli kar nekaj del, ki bodo omogočila, da bodo prenovljeni prostori uporabni za številne dejavnosti,« pravi odbornica in podžupanja Alenka Florenin ter pojasnjuje, da gre v veliki meri za prilagoditev stavbe novim protipotresnim zakonom. Poskrbeli bodo za povečanje stabilnosti poslopja in hkrati za novo streho in za novo izolacijo zunanjih sten.

Priprava vse potrebne dokumentacije je v polnem teku, tako da bodo dokončni in izvršni načrt po vsej verjetnosti odobrili že prihodnji teden. »Do konca septembra bo pripravljen razpis, oktobra bo izbrano podjetje, ki mu bo zaupana izvedba gradbenih del,« razlaga naša sogovornica. Po njenih besedah bi se prenova poslopja lahko začela proti koncu letošnjega leta, sicer gre pričakovati, da bodo gradbeni stroji zabrneli spomladi, ker je predvidena tudi namestitev izolacije na zunanjih stenah stavbe, za kar zaradi vlage in nizkih temperatur ni mogoče poskrbeti v zimskih mesecih. Zaradi tega gre pričakovati, da bodo dela s polno paro startala marca in se zaključila proti koncu poletja, tako da bo za prihodnjo sezono novo medgeneracijsko središče nared za uporabo.

Središče za vse starosti

»Po zaključku prenovitvenih del bomo v poslopju nekdanjega otroškega vrtca uredili kraj srečevanja za prav vse občane, ne samo za starejše, temveč tudi za mlajše,« pravi Alenka Florenin in poudarja, da bodo prenovljene prostore uporabljali za različne dejavnosti, od branja časopisov in knjig do izvajanja delavnic in najrazličnejših srečanj.

Vsi za enega, eden za vse

Da je takšno medgeneracijsko središče dobrodošlo, je pokazal projekt Vsi za enega, eden za vse, ki ga je sovodenjska občina s finančno podporo Dežele FJK vodila v zadnjih letih ter je bil namenjen aktivnemu staranju in boju proti osamljenosti. Pri raznih dejavnostih so sodelovali številni domačini, ki so izrazili željo po prostorih za druženje.

Objekt nekdanjega otroškega vrtca (v novo vrtčevsko stavbo so se otroci preselili ob začetku lanskega šolskega leta) se sicer nahaja na strateški lokaciji, saj so v njegovi bližini cerkev, pekarna, banka, županstvo in občinski park, tako da bo z novo namembnostjo tudi sam prispeval k poživitvi sovodenjskega vaškega središča.