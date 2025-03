S tržiškim sprevodom se je zaključil niz pustnih prireditev v nekdanji goriški pokrajini. Med vozovi so zmagali Levi v fešti iz Medjevasi in Štivana. Na drugo mesto se je uvrstil voz društva Dob iz Doberdoba, na tretjem mestu pa je pristal voz iz kraja Treppo Grande. Med skupinami je zmagal Štarancan, druga je bila Luna puhna s Padrič in iz Gropade, medtem ko so na tretjo stopničko zmagovalnega odra stopile Poljane.