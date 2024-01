Mejo bodo obravnavali z obeh zornih kotov

V Verdijevem gledališču v Gorici se bo 11. maja začel niz treh predstav, skozi katere se bo do leta 2025 razvijal projekt Inabili alla morte / Nezmožni umreti v sklopu festivala Mittelfest for GO! 2025. Takrat bodo uprizorili predstavo, ki temelji na romanu Kapucinska grobnica, delu avstrijski pisatelja Josepha Rotha. Sledili bosta še gledališki predstavi V iskanju izgubljenega jezika Gorana Vojnovića, premierno jo bodo uprizorili 14. novembra v SNG Nova Gorica, in L’alba dopo la fine della storia (Zora po koncu zgodovine), ki nastaja pod peresom pisatelja in dramaturga Paola Di Paola. Poskrbeli bodo tudi za podnapise v slovenščini oziroma italijanščini.

Program Mittelfesta, ki so ga oblikovali v sodelovanju s SNG Nova Gorica in ki je del uradnega programa EPK 2025, so včeraj predstavili v milanskem gledališču Piccolo Teatro Grassi. Pri projektu, za katerega je spodbudo dala Dežela FJK, sodelujejo Rai Radio 3 in Rai FVG ter RTV Slovenija, saj bodo gledališke predstave tudi priredili za radijsko predvajanje (v obeh jezikih). Tako so se včerajšnje tiskovne konference udeležili tudi predstavniki omenjenih ustanov. Poleg omenjenih predstav in radijskih iger bo projekt Nezmožni umreti obrodil tudi knjigi in dokumentarec.

Z obeh strani železne zavese

»Smisel projekta, ki se navezuje tako na gledališče kot na radio in literaturo, je vpogled v evropsko zgodovino 20. stoletja, a iz dveh različnih perspektiv: vzhodne in zahodne strani železne zavese, ki je takrat delila tudi Italijo in Jugoslavijo,« je na predstavitvi, ki so jo predvajali v živo po spletnih platformah, obrazložil umetniški vodja Mittelfesta Giacomo Pedini.