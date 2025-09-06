Mejo brišejo tudi v briških vinogradih

V briških vinogradih na obeh straneh meje je v znamenju umetnosti, dialoga in trajnosti nastal čezmejni umetniški park, ki gosti dela mladih slovenskih in italijanskih ustvarjalcev ter orjaški grozdni jagodi - instalaciji So(g)no priznanega beneškega umetnika Marca Nerea Rotellija. Instalacije so nastale zato, da bi simbolno - a tudi dejansko - presegale slovensko-italijansko mejo, je bilo slišati na včerajšnji predstavitvi projekta v vinski kleti Gradisc’ciutta na Jazbinah.

Instalacije, ki so nastale v okviru projekta Art Sine Finibus in jih gostijo v vinogradih vinskih kleti Gradis’ciutta z Jazbin v Italiji in Ferdinand iz Gonjač v Sloveniji, so si včeraj ogledali tudi visoki gostje. Navzoče so nagovorili veleposlanik Republike Slovenije v Rimu Matjaž Longar, italijanski veleposlanik v Ljubljani Giuseppe Cavagna, goriški župan Rodolfo Ziberna, predstavnica občine Brda Tina Novak Samec, župan Občine Števerjan Marjan Drufovka in predsednik Evropskega združenaj za teritorialno sodelovanje Paolo Petiziol; med gosti v prvi vrsti je bil tudi generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Gregor Šuc.

Govorniki so poudarili vlogo umetniškega izražanja pri ponovnem odkrivanju skupnih značilnosti območja, ki je bilo v večjem delu svoje zgodovine povezano. Ravno tako segajo globoko v zgodovino skupne korenine trt, ki nam tako na eni kot na drugi strani meje darujejo isti pridelek. »Rebula je pač rebula. Tako če smo na slovenski kot na italijanski strani meje,« so med drugim poudarili.

Dogodek je vodil radijski voditelj Andro Merkù. Na oder so stopili tudi mladi umetniki in umetnice, ki so predstavili svoje instalacije.

Združili vinarstvo in umetnost

Projekt Art Sine Finibus, ki združuje umetnost, trajnost in zgodovinski spomin, je nastal v sklopu Evropske prestolnice kulture in je izveden s podporo Sklada za male projekte GO! 2025. Snoval ga je kurator in galerist Salvatore Marsiglione, cilj projekta pa je pokazati, da sta Gorica in Nova Gorica skupaj središče širšega območja, kjer so življenje, kmetijstvo in kultura tesno prepleteni. Dela mladih umetnikov bodo opozarjala, da je meja, ki ju je nekoč ločevala, pravzaprav umetna – resnična moč tukajšnjega prostora pa izhaja iz skupne identitete, tradicije in povezovanja.

»Preseči mejo, ki v resnici nikoli ni obstajala, razen na zemljevidih – to je tisto, kar počnemo vsak dan v naših vinogradih, v odnosih z družinami na obeh straneh meje in zdaj tudi skozi umetnost,« sta poudarila Robert Princic in Matjaž Četrtič iz kleti Gradis’ciutta in Ferdinand. Ravno njuno prijateljstvo in skupna vizija sta leta 2008 rodila zgodbo Sinefinis, penino iz grozdja z obeh strani meje. Danes pa, ko leta po tem razmišljata, koliko korakov naprej je bilo storjenih v smeri skupnega sodelovanja in čezmejnega sobivanja, sta na svojo zamisel, ki je bila po svoje pionirska, še toliko bolj ponosna.