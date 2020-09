Merili bodo kakovost spanja Ane Bucik

Novogoriško podjetje Meblo Jogi, ki je zavzet podpornik kolesarstva na Goriškem, bo za dve sezoni podprlo tudi vrhunsko slovensko alpsko smučarko in domačinko Ano Bucik. Poleg finančne podpore ji je podjetje zagotovilo strokovno pomoč glede spremljanja kakovosti spanja, in sicer z uporabo posebnega senzorja, nameščenega pod vzmetnico. Ta pri uporabniku med spanjem meri določene parametre kot sta dihanje in srčni utrip. Takšne meritve lahko s pridom izkoristijo športni trenerji, ki lahko na podlagi dobljenih podatkov učinkoviteje prilagodijo treninge za posameznega športnika. Med smučarji takega pristopa še ne uporablja nihče, medtem ko po njem že uspešno posegajo kolesarji.

»Telesa ne moreš imeti za norca, če je utrujeno, se to med spanjem pokaže pri pulzu in pri dihanju. Dobre izkušnje z uporabo tega senzorja že imamo pri kolesarjih naše ekipe, na podlagi teh meritev so jim trenerji pripravljali treninge, zakaj torej tega ne bi uporabili še pri smučarjih,« pravi Rok Lozej, direktor podjetja Meblo Jogi, ki podpira tudi letošnjega zmagovalca kolesarske dirke po Franciji, Tadeja Pogačarja. Podjetje bo za dve sezoni podpiralo tudi Ano Bucik, pri čemer Lozej ne izključuje možnosti podaljšanja.

Nove finančne in strokovne podpore pred začetkom smučarske sezone se veseli tudi Ana Bucik. »Vesela sem, da smo se dogovorili z lokalnim podjetjem Meblo Jogi, veselim se sodelovanja. Mislim, da lahko skupaj zelo dobro predstavimo naše okolje, kar je zelo pomembno. S pomočjo strokovne podpore bomo spremljali moje parametre spanja, regeneracijo in kako se moje telo odziva na treninge. Na ta način bom lahko prilagodila, kdaj je treba narediti pavzo in kdaj imam še dovolj moči za dodatni "gas",« je povedala Bucikova.