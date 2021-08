Merkeduci in Grediščani so se spet izkazali

V »cukanju štrika« in balinanju so zmagali Merkeduci, medtem ko so Grediščani odnesli nagrado za najlepše okrašeno samokolnico. Prejšnji konec tedna je v Doberdobu minil v znamenju sedmega srečanja med prebivalci južnega in severnega dela vasi, Merkeduci in Grediščani, ki ga organizira domače društvo Dob. Zaradi protikoronskih ukrepov so že drugič zapored odpovedali tradicionalno nogometno tekmo, našli pa so vseeno priložnost za druženje in krepitev vezi v vaški skupnosti.

Vaški praznik se je začel v petek, 30. julija, ko so vaščani organizirali večerjo: kot vsako leto so Merkeduci imeli druženje v Vrtni ulici, Grediščani pa na »Njivci«. Zaradi pandemije covida-19 je tudi letos odpadla težko pričakovana nogometna tekma, Merkeduci in Grediščani pa so kljub temu imeli priložnost, da se izkažejo. V petek je potekala tekma v vleki vrvi, v kateri so se preizkusili samo moški. V »cukanju štrika« so prevladali Merkeduci oz. prebivalci južnega dela vasi, ki so Grediščane premagali z dva proti ena. Merkeduci so slavili tudi v balinanju. Letošnja novost je bilo tekmovanje v najlepše okrašeni samokolnici, s katero so se v soboto preizkusili v poligonu. Samokolnico so najlepše okrasili Grediščani, ki so tudi zmagali na poligonu.