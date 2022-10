Mesto vse bolj privlačno za filmarje

Gorica je vse bolj privlačna za filmske produkcije. Tako kažejo tudi napovedane prometne omejitve, ki se obetajo v naslednjih dneh in v mesecu novembru na raznih mestnih lokacijah zaradi potreb dveh snemalnih ekip.

Kot je Primorski dnevnik že poročal, že več tednov poteka v mestu snemanje nove nadaljevanke goriškega režiserja Mattea Oleotta. Eppure cadiamo felici je naslov serije, ki se navdihuje po istoimenski knjigi Enrica Galiana. Roman obravnava teme mladostništva, izključenosti in ljubezni. Septembra se je snemalna ekipa mudila v slovenskem višješolskem središču v Puccinijevi ulici, pred časom pa so kamere bile na delu v grajskem naselju, v Diazovi ulici in v bližini Battistijevega trga. Od petka, 28. oktobra, ob 17. uri do naslednjega dne ob 16. uri bo prepovedana ustavitev v Ulici Ponte del Torrione na parkirišču ob nekdanji tehtnici nad soškim parkom. V istem časovnem obdobju bo tudi prepovedana ustavitev na parkirišču pred zgornjim delom pevmskega parka, v Ulici Forte del Bosco.

Snemalna ekipa se bo prihodnji teden mudila v bližini Ljudskega vrta, in sicer v ulicah Dante in Cadorna. V Ulici Dante bo prepovedana ustavitev od torka, 1. novembra, ob 9. uri do 3. ure zjutraj v sredo, 2. novembra; nato še od 9. ure v četrtek, 3. novembra, do 1. ure v petek, 4. novembra. V istem časovnem obdobju bo tudi prepovedana ustavitev v Ulici Cadorna od križišča z Ulico Dante do križišča z Ulico Santa Chiara, prav tako ne bo mogoče parkirati v parkirišču med Ulicama Santa Chiara in Cadorna.

Z jutrišnjim dnem pa se v mestu začenja snemanje za film »mednarodnega pridiha« v produkciji podjetja The Apartment. Kdo je režiser in katera je tema filma, nam ni uspelo izvedeti, saj je projekt ovit v skrivnost, občinski odbornik za kulturo Fabrizio Oreti pa nam je potrdil, da so v začetku avgusta bili na ogledu lokacij režiser in ostali člani ekipe. Spremljali so jih tudi župan Rodolfo Ziberna, odbornica Silvana Romano, predstavnik deželne Film Commission Gianluca Novel in Giuseppe Longo, predsednik združenja Hiša filma.

Gostje so si takrat med drugim ogledali Raštel, kjer bo tudi potekalo snemanje. Prometne oz. parkirne omejitve se že jutri začenjajo v Ulici Lungo Isonzo Argentina. Pred hišami s sodo hišno številko, od številke 15 za 50 metrov v smeri Ulice Brigata Casale bo prepovedana ustavitev od 7. ure zjutraj za več kot mesec dni, in sicer do 10. decembra. Prepovedano parkiranje bo zadevalo tudi trg pri Rdeči hiši. Parkiranje in ustavitev bosta prepovedana od 31. oktobra do 16. decembra, točneje na območju med ulicama Cravos in Kugy. V središču mesta se tudi obeta nekaj prepovedi. V Ulici Roma bo parkiranje prepovedano od križišča s Crispijevo ulico do križišča z Ulico Rotta, in sicer na strani avditorija, od jutranjih ur dne 7. novembra vse do 30. novembra. Za teden dni, od 21. do 28. novembra, bo prepovedano uporabljati prostor za natovarjanje in razstovarjanje, ki je v Drevoredu D’Annunzio pri križišču z Raštelom. Isti teden bo snemanje po vsej verjetnosti potekalo v tej zgodovinski mestni ulici: tako vozilom kot pešcem bo prepovedano prehajanje od Travnika do križišča z Nunsko ulico vselej, ko bo to potrebno za snemanje filma.

Produkcijska hiša The Apartment je v zadnjih letih sodelovala z vrhunskimi italijanskimi režiserji, kot so Paolo Sorrentino, Marco Bellocchio in Luca Guadagnino. Med drugim so producirali film E’ stata la mano di Dio, ki je bil kandidiran za oskarje, ter uspešne serije Esterno notte, The New pope in L’amica geniale.