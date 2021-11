Ministrica Helena Jaklitsch in izzivi slovenske skupnosti na Goriškem

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je v Gorici danes najprej obiskala Katoliško knjigarno, kjer se je srečala s predstavniki Sveta slovenskih organizacij, Zadruge goriške Mohorjeve, Goriške Mohorjeve družbe, Novega glasa in Pastirčka. Ogledala si je cerkev sv. Ivana, kjer se zbirajo goriški Slovenci, ter se srečala z goriškim nadškofom. Nato je obiskala Dijaški dom, Mladinski dom in Kinoatelje, ter srečala goriškega župana Rodolfa Ziberno. V goriškem KB centru je prisluhnila predstavnikom Slovenske kulturno-gospodarske zveze, Kmečke zveze, Slovenskega deželnega gospodarskega združenja in Slovenskega izobraževalnega konzorcija. Srečala je tudi predstavnike Zveze slovenskih kulturnih društev, Združenja slovenskih športnih društev v Italiji, Glasbene matice in Sindikata slovenske šole. Pod večer je obiskala še štandreško župnijo in predstavnike Prosvetnega društva Štandrež ter društva Skultura 2001. Jutri jo čakajo še obisk Kulturnega doma Andreja Budala, vedno v Štandrežu, ter Sovodenj in Doberdoba.

