Misterij ženske skozi fotografski objektiv

Ljudje, narava, mesto, materinstvo, bližnji in oddaljeni kraji: vse te in še druge teme oziroma motivi so prikazani na fotografijah, ki sestavljajo razstavo Misterij ženske. To je v goriškem Kulturnem domu prejšnji teden odprl Fotoklub Nova Gorica pod pokroviteljstvom Fotografske zveze Slovenije v okviru Leta pisateljice Zofke Kveder. Fotografije, ki bodo v prostorih Kulturnega doma na ogled do petka, 3. julija, je strokovna žirija izbrala med 983 deli 96 avtoric in avtorjev, ki so sodelovali na istoimenskem natečaju.

Od besed do fotografij

Odprtje, ki je potekalo v mali dvorani, se je začelo s pozdravoma predsednika novogoriškega Fotokluba Marka Mladovana in direktorja Kulturnega doma Igorja Komela. Nato je spregovorila dr. Katja Mihurko, ki je kot vodja programskega odbora spominskega leta Zofke Kveder pri Mestu žensk izpostavila, da je bistvenega pomena besede goriške pisateljice ob stoletnici njene smrti postavljati v dialog z drugimi umetniškimi tehnikami, tudi s fotografijo.

Večer se je nadaljeval s projekcijo vseh fotografij, sprejetih na natečaj, ki so ga skupaj z razstavo soorganizirali Fundacija Univerze v Novi Gorici, Kulturno turistično združenje Pot pisateljic, Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije in Univerza v Novi Gorici. Fotografije so bile razdeljene v tri kategorije. Prva, za katero je zlato medaljo Fotografske zveze Slovenije prejel Kranjčan Simon Krejan, je nosila isto ime kot celoten natečaj in je predstavila prizore žensk z raznih koncev sveta, matere v vsakdanjih trenutkih, pa tudi bolj uporniške in politično nabite prizore.

V drugi kategoriji so se med seboj pomerile fotografije Jadrana, Alp, Ljubljane in drugih slovenskih mest, saj je nosila naslov Iz naših krajev. Zlato medaljo je prejel Damijan Sedevčič z Jesenic. Tretja kategorija je bila prosta in odprta vsem tematikam, v njej pa se je izkazal Jeseničan Sandi Novak. Ti in drugi fotografi ter fotografinje, ki so osvojili drugo ali tretje mesto oziroma diplomo v omenjenih kategorijah, so bili med večerom nagrajeni.

Del natečaja je bil posvečen mlajšim fotografom in fotografinjam, in sicer s posebno kategorijo za učenke in učence osnovnih šol, v kateri je slavila Zala Kristan. Ta je osvojila tudi drugo mesto v kategoriji, ki je vključevala še dijake srednjih šol, v njej pa je prvo nagrado prejel Marko Volk. Ob koncu večera so še enkrat nagradili tri najuspešnejše fotografe natečaja, in sicer po vrstnem redu: Rudija Urana, drugouvrščenega v kategoriji Prosto, Sandija Novaka in Damijana Sedevčiča.

Do 3. julija bo torej hodnik goriškega Kulturnega doma s prostim vstopom gostil dela nekaterih najpomembnejših fotografov in fotografinj sodobne slovenske umetniške scene.