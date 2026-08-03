Dolarski kovanec v zahvalo in spomin

Darko Devetak iz Rupe je letos dopolnil devetdeset let in je med neposrednimi pričevalci dogajanja med drugo svetovno vojno in v napetem obdobju po njej, ko so se določale nove meje.

Pisanje o burnih dogodkih pred osemdeset in več leti ga je vrnilo v čas, ko je bil, čeprav še otrok, sodelavec narodnoosvobodilnega gibanja. Komaj osem let star je po nalogu skupine obveščevalcev, ki je več mesecev delovala v kraju in se je po tragičnih dogodkih pred koncem vojne umaknila na varnejši položaj, prenašal sporočila in drugo gradivo. Njegov dom je samo nekaj sto metrov oddaljen od bregov reke Vipave, kjer je poznal skrivne in dovolj varne poti in se tako ognil večkrat zastraženemu mostu državne ceste pri Gabrjah.

Takratni kurirček me je pred kratkim poklical in mi pokazal posebno priznanje, ki mu ga je pred odhodom iz vasi izročil vodja skupine obveščevalcev: kovanec za en ameriški dolar, ki ima na obeh straneh z ostrim predmetom vgraviran kljukasti križ. Darko se imena darovalca žal ne spominja več, spominja pa se besed ob slovesu »to je priznanje za hrabro in dragoceno pomoč partizanskemu gibanju; naše gibanje žal še nima izdelanih priznanj, pa vzemi tole v zahvalo in spomin«.

»Priznanje«, najverjetneje odvzeto pripadniku okupatorskih sil, je Darko sprva skrbno varoval in čez čas nanj ob doraščanju pozabil. Pred nedavnim je škatlico v kateri sta bila predmeta spravljena (poleg dolarskega kovanca še značka pripadnika okupatorskih ss enot) nepričakovano odkril in mi najdbo in zgodbo o njej opisal.