Kdo bi rad uporabljal doberdobsko telovadnico?

Občina Doberdob vabi društva, organizirane skupine in ustanove k oddaji interesa za uporabo občinske telovadnice med sezono 2026/2027.

Na občinski spletni strani so v prejšnjih dneh objavili razpis, ki je sicer »informativnega značaja in je nezavezujoč: predložitev izjave o interesu ne pomeni, da se prostor samodejno dodeli in ne daje pravice do uporabe telovadnice«. Prejete prošnje bo ocenila in uskladila doberdobska občina »v povezavi s prihodnjim operativnim upravljanjem objekta, javnimi, šolskimi in prednostnimi nalogami združenj, tehnično združljivostjo in razpoložljivostjo prostorov«.

Pri izbiri uporabnikov »se bo upoštevala sposobnost prosilcev delovanja v dvojezičnem italijansko-slovenskem okolju občine, s čimer bodo prispevali k uveljavljanju slovenskega jezika, lokalne kulture in združenje skupnosti, ob spoštovanju načel nepristranskosti, preglednosti in nediskriminacije«.

Izjave o interesu zbirajo do 12. avgusta. Vse potrebne informacije in navodila so objavljeni na spletni strani doberdobske občine. Nekaj društev se je že odzvalo v prejšnjih dneh, saj na Goriškem primanjkuje prostorov za vadbo.