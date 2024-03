Mladi so pokazali, kaj zanje pomeni kultura

Kultura je lahko sila zabavna. Da je to res, je pokazala že tradicionalna prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, ki jo je v polni veliki dvorani Kulturnega doma organiziral Dijaški dom. Dogodek so priredili v sodelovanju z gostiteljem in Šolo solo petja Damjane Golavšek, ki deluje v Dijaškem domu. Prireditev je potekala pod okriljem Slovenske kulturno-gospodarske zveze.

V malo več kot uro trajajoči predstavi so mladi entuziasti plesa, glasbe in gledališča, prikazali, kaj pomeni zanje kultura. Učenke in učenci Dijaškega doma so zelo sproščeno in hkrati suvereno nastopili v različnih točkah in publiko navdušili z bogatim programom. Večer sta uvedla napovedovalca Christian Franzot in Giorgia Brosolo, ki sta publiki prikazala, kaj pomeni za mlade kultura.

Radi prepevajo

Kot prvi so nastopili najmlajši, 16 otrok 1. razreda osnovne šole, ki so pod mentorstvom glasbenice Damjane Golavšek zapeli dve živahni in razposajeni pesmi. Publiko je še posebno očarala tretja pesem, v jazz stilu, ki jo je v angleščini zapela prvošolka Adelaide Chiarion Brunello.

Damjana Golavšek vodi v domu še dve pevski skupini, ki sta se na programu predstavili z raznolikim repertoarjem slovenskih pesmi, med katerimi tudi znano Carpe diem skupine Joker Out.

Pevski del predstave so obogatile tri solistke šole solo petja Damjane Golavšek. Poleg že izkušenih Gioie Rozic in Alysse Mega, ki sta suvereno nastopili s skladbama Malo malo in Naj sije v očeh, je uspešno preživela svoj krstni nastop tudi komaj 10-letna Karolina Hirsch, ki je zapela znano pesem Balerina.

Da je bilo vzdušje posebno živahno in veselo, so poskrbele kar štiri plesne skupine, ki redno vadijo v Dijaškem domu, od najmlajših iz 1. razreda do malih maturantov. Na odru so se predstavili s hip-hopom in izraznim plesom, mestoma tudi z elementi stila break dance. Mentorici skupin sta vzgojiteljica Danjela Simčič in zunanja sodelavka Lili Grudina.

Tudi joga in kitare

Prav posebno doživetje je bila točka, ki so jo pripravili učenke in učenci, ki v domu obiskujejo tečaj joge. Na podlagi pesmi Andreja Rozmana Roze Skrite živali so uprizorili različne postave – živali, ki v pesmi nastopajo. Tečaj joge vodi vzgojiteljica Jasna Božič.

Na prireditvi je kot gost nastopila tudi komorna skupina kitar Glasbene matice, ki se je predstavila z eno skladbo.

Program se je zaključil s skupnim plesom vseh plesnih skupin Dijaškega doma. Preko 50 navdušenih plesalk in plesalcev je v poskočnem ritmu živahno in razposajeno pozdravilo publiko. Prikazani program je ponovno dokazal, da v Dijaškem domu učenci zagotovo ne pišejo samo domačih nalog.