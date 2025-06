Mladi vinarji z »izložbo« v Gorici

Pozornost do okolja. To je skupni imenovalec čezmejnega združenja vinarjev Senza meja - Čezmejno društvo za območje, ki bo domovalo v Raštelu št. 36. Društvo so ustanovili maja letos z željo, da bi združilo mlade vinarje širšega čezmejnega prostora, ki uporabljajo metode ekološkega, regenerativnega in biodiamičnega kmetovanja in proizvajajo kakovostna vina s spontano fermentacijo po naravnih metodah.

Predsednik novonastalega društva je krminski vinar Nikolas Juretic, podpredsednica pa Ivana Radikon z Oslavja. Ravno mladima vinarjema se je porodila zamisel, da bi se »med prijatelji proizvajalci vin ne dobivali le ob kozarcu, temveč da bi skupaj izpeljali tudi kak projekt,«razlaga Juretic.

Združenje povezuje predvsem mlado generacijo vinogradnikov z obeh strani meje in šteje trenutno že petindvajset članov. To so že omenjena Juretic in Radikon ter Peter Radovic, Marta Venica, Luca Dellisanti, Davide Gaggiola, Carlo Montanar, Jannis Paraschos, Valentina Terpin, Marco Pecorari, Mitja Sirk, Tamara Podversic, Kristian Keber, Tereza Keber, Jakob Zidarich, Matteo Bensa, Cora Basilicata, Federico Stroppolatini, Zsoka Fendrik, Maja Reja, Martin Klinec, Anže Ivančič, Toni Blažič, Tamara Lukman in Gregor Pietro Viola. Združenje zaobjema področje Furlanije - Julijske krajine in Slovenskega Primorja, njegovi člani pa nameravajo delovati tudi na državni in mednarodni ravni.