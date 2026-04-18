Novi goriški skupnostni dom odpira svoja vrata

V ponedeljek, 20. aprila, bodo v stavbi nekdanjega pulmološkega oddelka v Ulici Vittorio Veneto v Gorici slovesno odprli novi Zdravstveni dom in Bolnišnico za skupnostno oskrbo. Tako se v slovenskem prevodu, ki visi pred vhodom, imenujeta novi ustanovi Casa di comunità in Ospedale di comunità , v katera so vložili okrog 46 milijonov evrov deželnih sredstev in denarja iz Načrta za okrevanje in odpornost.

Odprtja se bodo udeležili deželni odbornik za zdravstvo Riccardo Riccardi, goriški župan Rodolfo Ziberna, direktor zdravstvenega podjetja Asugi Antonio Poggiana in drugi predstavniki oddelkov in direkcij,ki so vključene v ta projekt.

Kaj pa bo podjetje Asugi po novem nudilo v teh prostorih? »Zdravstveni dom predstavlja jasno prepoznavno in lahko dostopno točko, na katero se občani lahko obrnejo zaradi zdravstvenih in socialno-zdravstvenih potreb. Gre za organizacijski model bližinske oskrbe, ki sodi v mrežo okrajnih zdravstvenih storitev,» piše v tiskovnem sporočilu podjetja Asugi. V zdravstvenem domu bodo skupaj delovali strokovnjaki, ki skrbijo za načrtovanje in izvajanje zdravstvenih ter socialno-zdravstvenih storitev, pri čemer sodelujejo tudi z občinskimi socialnimi službami.

»Med njegovimi glavnimi nalogami so enotna vstopna točka v zdravstvene storitve, spremljanje kroničnih bolnikov in ranljivih skupin, ocena potreb posameznika ter usmerjanje k najprimernejši obliki pomoči. Zdravstveni dom mora obenem zagotavljati neprekinjenost oskrbe in se povezovati z drugimi terenskimi zdravstvenimi službami, kot so oddelki za duševno zdravje, družinske svetovalnice in druge ustanove. Predviden je tudi multidisciplinarni potek zdravljenja,» še razlagajo iz podjetja Asugi.

Zdravniki 12 ur dnevno

Med bistvenimi značilnostmi Zdravstvenega doma so 12-urna zdravniška prisotnost vse dni v tednu, specialistične ambulantne storitve za pogoste bolezni, 12-urna prisotnost medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov sedem dni na teden, osnovna diagnostična dejavnost, odvzemna točka za laboratorijske preiskave ter enotna socialno-zdravstvena vstopna točka. »Predvidena je tudi povezava s socialnimi službami, upravnimi storitvami in enotnim sistemom naročanja, ki je vezan na center CUP. Model vključuje še pomoč na domu, družinsko in skupnostno medicinsko sestro ter navezavo na številko 116117 za nenujne zdravstvene primere,» še navaja podjetje Asugi in dodaja, da bo odprtje Zdravstvenega doma in Bolnišnice za skupnostno oskrbo z vzpostavitvijo vseh predvidenih funkcij mogoče šele po presoji neodvisnega inženirja.

Po prerezu traku bo v ponedeljek ob 17.30 v dvorani občinskega sveta v Gorici javno srečanje na temo zdravstva. Na vprašanja svetnikov in občanov - le-ta je bilo treba poslati vnaprej - bosta odgovarjala Riccardi in Poggiana.