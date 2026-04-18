SloVolley ZKB spet klonil pred Pordenonom, pomembna zmaga Soče

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

Natisonia - Zalet ZKB 1:3 (16:25, 26:24, 12:25, 22:25)

Zalet ZKB: Ban 6, Ciuch 22, Kalin 10, Močnik 14, Skerk 10, Vattovaz 3, Bezin (libero 1), Briscech (libero 2), Grilanc 0, Marion, Pertot. Trenerka Demi Vattovaz

Zalet ZKB se je nasprotnicam pošteno oddolžil za poraz, ki ga je utrpel v prvem delu prvenstva v domači telovadnici in se z gostovanja vrača z vsemi tremi točkami. Združena ekipa je nastopila brez Nine Kovačič, a so vse igralke strnile vrste in odlično reagirale na odsotnost svoje najuspešnejše napadalke. Na tolkaškem mestu sta zaigrali Ciuch in Močnik, zelo dobra sta bila oba centra Kalin in Skerk, odlično je zaigrala v obrambi tudi Breda Ban, ki je poleg tega osvojila nekaj zelo pomembnih točk v odločilnih trenutkih.

Zalet ZKB je zelo dobro začel in prvi niz osvojil z veliko lahkoto. V drugem so takoj povedle domačinke, zaletovke so jih zasledovale, a jim ni uspelo obrniti izida v svojo korist. V tretjem je šlo naši ekipi vse spet kot po olju, četrti je bil ponovno izenačen, domačinke so se izkazale predvsem z odlično obrambo, a o na koncu bile naše odbojkarice boljše.

Trenerka Demi Vattovaz: »Ta zmaga je še kako pomembna, saj smo si s temi točkami matematično zagotovile obstanek: tudi če bi iz B-lige izpadlo več ekip iz naše dežele in bi bilo posledično tudi izpadov iz C-lige več. To vsekakor ni več naš problem, vsekakor seveda upam, da bomo do konca prvenstva osvojile še kako zmago. Skratka, zelo sem zadovoljna predvsem za igralke, ki so skozi vso sezono odlično delale v telovadnici in zelo dobro sodelovale tudi z mano, saj se dvojna vloga trenerka/igralka ne posreči vedno. Pred prvenstvom marsikdo ni verjel v nas, saj smo ekipo sestavili resnično tik pred zdajci, tako da lahko že zdaj sezono ocenim kot nadvse pozitivno.«

MOŠKA C-LIGA

SloVolley ZKB – Pordenone Volley 2:3 (25:9, 23:25, 26:24, 22:25, 11:15)

SloVolley ZKB: Bulfon 30, Castellani 2, Komjanc 10, Micali 1, Sutter 11, Terpin 10, Margarito (L), Bensa 0, Dessanti 0, Jerič 5, Segre 0, Vattovaz, Vremec 0. Trener: Ambrož Peterlin.

ŽENSKA D-LIGA

Latisana - Soča Lokanda Devetak ZKB 1:3 (12:25, 19:25, 25:23, 17:25)

Soča Lokanda Devetak ZKB: Scocco 11, Piva 25, Komic 8, Menis 4, Paulin 10, Cotič 3, D'Amelio (L1), L. Berzacola 0, Tognolli 1, Tosolini 1, Gruden 0, Buna (L2), A. Berzacola. Trener: Orel

Soča Lokanda Devetak ZKB je dosegla pomembno zmago v boju za napredovanje v D-ligi. Nižjepostavljeno Latisano je premagala z 1:3. Tekma se je začela po okusu gostujočih odbojkaric, ki so gladko osvojile prvi niz. V nadaljevanju pa se je izkazalo, da bodo nasprotnice zelo drago prodale svojo kožo. Naslednja dva niza sta tako bila zelo izenačena. Le v zadnjem so domačinke nekoliko fizično popustile, tako da so sočanke potrdile zmago in osvojile vse tri pomembne točke. V napadu je bila zelo razpoložena Sara Piva, ki je prispevala 25 točk, Liza Paulin pa je v četrtem nizu poskrbela za nekaj odločilnih blokov.

Do konca prvenstva sta v D-ligi še dva kroga. Soča pa ima usodo v svojih rokah. Če bo zmagala na obeh tekmah, bo namreč napredovala v C-ligo, drugače pa bo odvisna tudi od rezultatov z drugih igrišč.