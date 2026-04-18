Logotip ustvaril izraelski oblikovalec

V Gorici so v petek, 17. aprila, predstavili program 22. izvedbe festivala zgodovine èStoria, ki bo tudi letos čezmejen, saj bo nekaj dogodkov potekalo tudi v Novi Gorici. Skupno se bo med 25. in 31. majem zvrstilo 300 prireditev in srečanj. Letošnji festival je posvečen veram.

»Navsezadnje le malo tem, kot so religije, omogoča celovito analizo zgodovine od njenih začetkov do današnjih dni. In, če ostanemo pri tem, kar se trenutno dogaja v svetu, logotip našega festivala nikoli ni bil bolj aktualen kot letos, ko ga je ustvaril izraelski ilustrator in grafični oblikovalec, v Londonu živeči Noma Bar: dve modri roki, ki se odpirata, da bi izpustili svetlomodrega goloba, začrtanega na njunih dlaneh,« je na predstavitvi festivala povedal predsednik združenja èStoria Adriano Ossola.