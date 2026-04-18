Tommaso Paradiso »krstil« obnovljeni PalaBigot

Italijanski kantavtor Tommaso Paradiso je minulo sredo v obnovljeni dvorani PalaBigot v Gorici odprl svojo novo koncertno turnejo Palasport 2026. Premierni koncert je pritegnil številno občinstvo - prodanih je bilo več kot 2000 vstopnic - in ponudil vpogled v glasbenikovo aktualno ustvarjanje. Koncert je imel poseben pomen za kantavtorjevo ekipo, saj je šlo za prvo, poskusno postajo turneje, na kateri so izvajalci preizkusili scenografijo, zvok in potek nastopa pred uradnim začetkom, pa tudi za Gorico, saj je šlo za prvi glasbeni dogodek v obnovljenem športnem objektu, ki je bil zaprt več let.

Vzdušje v dvorani je bilo od začetka do konca zelo čustveno, a hkrati tudi intimno in sproščeno. Občinstvo je aktivno sodelovalo, odzivi pa so bili posebej izraziti pri najbolj prepoznavnih uspešnicah umetnika. Tommaso Paradiso, znan po svojem neposrednem odnosu z občinstvom, je večkrat vzpostavil stik s publiko, kar je še dodatno okrepilo občutek bližine.Nove in starejšeRepertoar je bil sestavljen tako, da je zadovoljil tako nove kot starejše oboževalce. V ospredju so bile pesmi z novega albuma Casa Paradiso, med katerimi je izstopala skladba I romantici, s katero se je rimski pevec predstavil na letošnjem festivalu v Sanremu. Občinstvo je prisluhnilo tudi drugim novim skladbam, kot so Lasciamene un po’, I nostri anni, Forse, Tornare a casa in Ma come fanno i rapper. Seveda pa ni zmanjkalo prostora za njegove največje samostojne uspešnice, med njimi Non avere paura, Ricordami, Tutte le notti in Sensazione stupenda, s katero je tudi odprl koncert.

Nostalgija je zavladala v delu večera, ki je bil posvečen obdobju s skupino Thegiornalisti. Ob melodijah hitov, kot so Completamente, New York, Riccione, Sold Out, Il tuo maglione mio, Felicità puttana in Questa nostra stupida canzone d’amore, je koncertni večer doživel vrhunec, publika v dvorani pa je vidno uživala. Preplet starega in novega repertoarja je ustvaril edinstven koncert. Pevca so med večerom spremljali Matteo Cantaluppi na klaviaturah, Silvia Ottanà na basu, Angelo Trabace na klavirju, Gianmarco Dottori na akustični kitari, Nicola Pomponi in Marco Antonio Musella na električni kitari, Daniel Fasano na bobnih ter Roberta Montanari in Alice Barbara Tombola na spremljevalnih vokalih. Zanimivo je, da je Marco Antonio Musella sodeloval tudi v skupini Thegiornalisti, kar je dodalo posebno noto pri izvajanju starih hitov.