Pobrali so celo morje cigaretnih ogorkov. Nanje so naleteli tako po mestnem središču kot tudi v primestnih rajonih. Kar nekaj jih je bilo tudi v pevmskem parku, zlasti okrog klopi, na katerih sprehajalci posedajo, pokadijo en »čik« in zatem ogorek odvržejo kar med zelenje. Dijaki slovenskih tehniških smeri in licejev so se v soboto, 11. marca, udeležili čistilne akcije v organizaciji združenja Legambiente, ki jim je že pred nekaj dnevi ponudilo tudi predavanje o pomenu čistega okolja.

V okviru aktivnih sobot

»Čistilna akcija je bila vključena v aktivne sobote, ki jih imamo v slovenskem višješolskem središču čez celo šolsko leto. Prva aktivna sobota je bila posvečena poznavanju krajevnega okolja, med drugo smo počastili slovenski kulturni praznik, tokratna je spadala v sklop aktivnega državljanstva, zadnja bo sovpadala s športnim dnem,« pojasnjuje profesorica na licejih Sara Semec, ki je včerajšnjo akcijo koordinirala skupaj s profesorico na tehniških smereh Veroniko Logar.

»Čiščenje je bilo vključeno tudi v mednarodno akcijo Očistimo svet. Dijaki so se odpravili v pet predelov mesta, kjer so jim o krajevnih značilnostih in zgodovini spregovorili razni izvedenci in zgodovinarji. Mladim smo želeli predstaviti krajevne lepote in jih obenem opozoriti, da je okolje brez odpadkov veliko lepše,« razlaga predsednica goriške sekcije zveze Legambiente Anna Maria Tomasich.

Skupno se je akcije udeležilo približno dvesto dijakov, dvajset profesorjev in trideset prostovoljcev iz zveze Legambiente, društva Libera, Rdečega križa in italijanske skavtske organizacije.

Dijaki prvih razredov so se odpravili na čiščenje spominskega parka in okoliških ulic, dijaki drugih razredov so se mudili v Stražcah, dijaki tretjih razredov pa v Štandrežu, kjer so se zbrali pred kulturnim domom Andrej Budala. Dijaki četrtih razredov so poskrbeli za čistejše okolje na Solkanskem polju v Svetogorski ulici, kjer so našli tudi več smeti, ki so jih za sabo pustili kmetje - odrabljene vreče semen, ponjave in razne plastične odpadke.

Petošolci so se posvetili pevmskemu parku, kjer so poleg vseprisotnih cigaretnih ogorkov, papirčkov in plastenk našli tudi dve stari kolesi in en akumulator.